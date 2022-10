Governo, Brunetta: “Questo tempo richiede senso di responsabilità e di realtà”

Non ha paura di andare controcorrente, nemmeno ora che sembra davvero iniziata la campagna elettorale. “Quando la situazione si fa calda, bisogna mantenere la testa fredda”, dice al “Corriere della Sera” Renato Brunetta, economista e ministro azzurro della Pubblica amministrazione, convinto della necessità che l’agenda Draghi e la sua maggioranza proseguano anche nella prossima legislatura. Lo scontro Conte-Draghi, le liti su ius scholae, cannabis: “Altro che crisi su questo o quell’incidente o gossip. Questo tempo richiede senso di responsabilità e di realtà. E coerenza, soprattutto. Inutile dichiarare che il governo deve andare avanti e poi, con frequenza sempre più ravvicinata, lanciare aut aut. Non è serio”. “Perché – continua il ministro – affannarsi a pensare a nuovi centri, al centrodestra unito, al campo largo, formule che richiedono dosi sempre maggiori di bandierine ideologiche da piantare e che ci portano fuori strada come sta succedendo da troppo tempo, quando è chiaro, documentato, il successo dell’esperienza che stiamo vivendo? Quando esiste già un programma riformista, riconosciuto dall’Europa, di cinque anni e oltre? Quando c’è già una maggioranza solida e molto ampia a sostenerlo e a portarlo avanti da un anno e mezzo? Ogni altra astrusa alchimia è lontana dai bisogni reali del Paese, oltre che dalla comprensione della gente”.

Quanto alla dialettica centrodestra-centrosinistra, “non è con un ingannevole bipolarismo bastardo che si fa il bene del Paese. Questa formula, ormai superata, produce ingovernabilità: in questa legislatura abbiamo visto nascere tre governi, e quello con vita più lunga è proprio l’ultimo, di quasi unità nazionale, figlio manifesto del fallimento del bipolarismo”. “Partiamo da un’evidenza – argomenta Brunetta -. Mai sono state fatte così tante riforme, in così poco tempo. L’Italia di Draghi ha appena raggiunto tutti i 45 obiettivi Pnrr che dovevamo centrare entro il 30 giugno 2022. Considerando quelli già ricevuti, in un solo anno avremo ottenuto 70 miliardi di euro: una ‘base’ di partenza che può garantire al Paese una trasformazione duratura e una solidità senza precedenti”. “Non sono solo soldi, – osserva il ministro – sono soldi in cambio di riforme. Mantenere gli impegni ha un significato pratico — stiamo seguendo nei fatti il programma riformista del ‘Next Generation Eu’ — ma anche simbolico, in termini di stabilità, credibilità e reputazione del Paese, asset economici invisibili, ma determinanti per il messaggio rassicurante che inviano ai mercati. Stiamo cambiando l’Italia, insieme, e abbiamo un orizzonte preciso di riforme condivise e di relativi progetti e investimenti, almeno fino al 2026. Ecco: siamo solo all’inizio”.

Quindi il programma c’è e va solo attuato: “Bisogna parlare di agenda ‘Draghi-Mattarella’. Nel discorso dopo la rielezione, il presidente della Repubblica ci ha ricordato che ‘viviamo una fase straordinaria in cui l’agenda politica è in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea. L’Italia è al centro dell’impegno di ripresa dell’Europa’. E’ tutto scritto là, in quelle parole scandite dagli applausi dell’Aula e ancora attualissime. La fortuna di avere una guida salda e autorevole, riconosciuta in tutto il mondo, non può essere svilita in schemi stantii, vecchi riti nei quali, tra l’altro, due più due rischia di non fare mai quattro”. Secondo il ministro “è l’attuale sistema elettorale che fa sopravvivere il `bipolarismo bastardo’. Un bipolarismo che forse fa vincere sì ma, a condizioni date, impedisce di governare. Nessuno dei due poli, nell’attuale configurazione, sarebbe in grado di sostenere e perseguire l’agenda Draghi-Mattarella, che è l’unico programma in grado di trasformare l’Italia”. Enrico Letta pensa di sì: “Ma come può farlo una coalizione costruita sul perimetro dell’Ulivo, il ‘campo largo’ che ancora immagina Letta, ma che di fatto non c’è più, dopo la scissione nei Cinque Stelle? Peraltro, di fronte alle grandi transizioni che ci attendono, quel modello sarebbe, oggi più di ieri, ostaggio delle resistenze ideologiche al cambiamento e alle alleanze internazionali”, ha concluso Brunetta.

