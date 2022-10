Governo, Bombardieri: “Pronti a discutere”

"In una situazione di emergenza come questa chiediamo interventi immediati, ma vorremmo che il governo e la politica facesse un ragionamento a più ampio raggio. Faremo delle richieste per la ricostruzione di questo Paese”

“Siamo pronti a discutere e a capire, sulla base delle proposte che farĂ il governo, quali sono gli interessi che rappresentiamo e quali saranno le risposte che saranno date”. Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Abbiamo da sempre l’abitudine di essere molto autonomi dai partiti, ma non dalla politica. Ci predisponiamo con le nostre proposte e richieste, che abbiamo fatto a prescindere dal colore dei governi. Noi – ha sottolineato – rappresentiamo lavoratori, lavoratrici, pensionati, giovani, un pezzo di societĂ che è quella che soffre. Facciamo proposte e in molti casi unitarie”, ha aggiunto. In una situazione di emergenza come questa “chiediamo interventi immediati, ma vorremmo che il governo e la politica facesse un ragionamento a piĂą ampio raggio. Faremo delle richieste per la ricostruzione di questo Paese”, ha spiegato Bombardieri.

Per il segretario della Uil “bisogna dare un aiuto a chi rimane indietro. Il reddito minimo universale è uno strumento di guerra per chi – di solito – non è abile al lavoro ed è usato da altri Paesi in Europa. Costa qualche miliardo, bisognerebbe decidere a chi darlo e poi fare i controlli”. Sugli extraprofitti, invece, Bombardieri ha spiegato “che bisognerebbe salire al 30 per cento ma soprattutto allargare la tassazione a tutte le grandi multinazionali che hanno raggiunto grandi utili durante la pandemia, come le big pharma o Amazon”.

