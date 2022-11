Governo, Berlusconi: “E’ necessario un taglio alle tasse per aiutare le famiglie”

“Sicurezza e immigrazione sono temi importanti, ma è necessario un taglio alle tasse per aiutare le famiglie”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista a “il Giornale”. “Le questioni economiche sono la vera emergenza per il Paese – continua l’ex premier -. Solo abbassando le tasse si può ridare fiato a un’economia provata da pandemia e guerra. Sono convinto che il centrodestra abbia vinto le elezioni soprattutto perché gli italiani hanno avuto maggiore fiducia nella nostra capacità di affrontare la crisi economica rispetto agli altri schieramenti in campo. E’ su questo che sarà misurata la nostra capacità di governo tra cinque anni“.

