Gorbaciov: “Un grande per noi occidentali, il simbolo del declino per i russi”

Michail Gorbaciov è considerato in Occidente come un grande politico, una figura storica, l’uomo che insieme all’allora presidente degli Stati Uniti – Ronald Reagan – pose fine alla Guerra fredda, firmò i trattati sul disarmo nucleare e “abbandonò” a sé stessa la Repubblica Democratica Tedesca, consentendo l’abbattimento del Muro di Berlino e alla riunificazione della Germania. Una figura imponente, dunque, che dal punto di vista russo, tuttavia, è tutt’altro che positiva. A spiegarlo è Fabio Squillante, fondatore di Agenzia Nova ed ex corrispondente da Mosca, dove visse per 7 anni tra il 1986 ed il 1993, lavorando prima per l’Ansa e poi per La Stampa. “Lo conobbi personalmente, mi pare alla fine del 1991, quando lui, perduto il potere dopo il fallito colpo di Stato dell’agosto 1991, iniziò a collaborare con La Stampa”. Lo intervistai più d’una volta e scrissi anche qualche articolo a suo nome, anche se la più parte delle sue collaborazioni venivano redatte da Giulietto Chiesa, all’epoca inviato speciale de La Stampa a Mosca.

“Per noi occidentali è stato un colosso, ma per la verità era un leader poco carismatico e molto indeciso. Di economia non capiva nulla”, ricorda Squillante. “Era specializzato in agricoltura, un settore che nell’Urss brillò sempre per la sua inefficienza, e l’unica riforma economica che riuscì a ideare fu una legge sulle cooperative che aprì all’iniziativa privata, ma solo per piccoli esercizi commerciali”. Nonostante la fama di democratizzatore, “era abbastanza duro con gli oppositori, al punto che, nel 1987, caccio Boris Eltsin dal Politburo del Partito comunista e lo fece dimettere da sindaco di Mosca, solo perché aveva criticato la sua linea politica, chiedendo riforme economiche. A dire il vero – aggiunge Squillante – aveva anche osato chiedere un freno alle continue ingerenze della moglie, Raissa Maksimovna Gorbaciova, la quale, disse Eltsin, lo tormentava con richieste continue”. L’ex sindaco di Mosca riuscì comunque a risalire la china ed a farsi eleggere presidente della Federazione Russa, all’epoca la più grande ed importante repubblica dell’Urss. Nel 1991, dopo aver guidato la vittoriosa resistenza al “golpe”, Eltsin “si prese la rivincita su Gorbaciov, umiliandolo davanti a tutto il Soviet supremo della Russia, e costringendolo a rinunciare ad ogni carica pubblica”.

La vera intenzione di Gorbaciov, secondo Squillante, era “ammodernare il socialismo e renderlo un po’ più umano, un po’ nel solco del ‘Disgelo’ che realizzò Nikita Khruscev dopo la morte di Stalin: un periodo che segnò la gioventù di Gorbaciov. Ma la “glasnost” – “non libertà di parola, ma letteralmente vocalità”, spiega Squillante – e la “perestrojka” (ristrutturazione) “gli scapparono di mano. Inefficiente e corrotto, il sistema sovietico si teneva insieme grazie al timore del potere. Venuto meno quello, venne giù tutto”. Nell’agosto del 1991 Gorbaciov “non riuscì a tener testa ai conservatori, accettò di farsi da parte e di restare con la famiglia a Jalta, nella residenza estiva dei capi del partito, mentre loro facevano il lavoro sporco”. Aldilà di una ristretta cerchia d’intellettuali, che beneficiarono del suo nuovo corso, la grande massa della popolazione “lo odiava, tanto che alle prime elezioni presidenziali libere, nel 1996, prese poco più di trecentomila voti: lo 0,5 per cento”. Il motivo di tanto rancore? “Più che il crollo dell’impero e il disfacimento della nazione, gli imputavano la miseria. Con lui i negozi, soprattutto quelli di alimentari, erano quasi completamente vuoti e il mercato nero infuriava. La povera gente viveva solo grazie ai ‘pacchi aziendali’ che venivano distribuiti una, due volte al mese. In Occidente è considerato un eroe, ma per molti russi, soprattutto gli anziani, che vissero la sua stagione, resta il simbolo del declino della nazione”.

