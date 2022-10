Gnv: dal 20 luglio al via la nuova linea Almeria-Nador

Gnv annuncia la nuova linea che collegherà Spagna e Marocco, con dieci partenze a settimana dai porti di Almeria e Nador: a partire da mercoledì 20 luglio la Compagnia offrirà collegamenti a supporto degli scambi commerciali con partenza tutte le sere dal porto di Almeria e ogni mattina da Nador. La linea sarà operata dalla ro-pax Aurelia, con oltre 1.000 metri lineari e 650 auto di capacità : la nuova nave offre ampi spazi di bordo con cinema, ristorante, pizzeria, bar, self-service, 420 cabine e la possibilità di ospitare fino a 2260 passeggeri. La nuova linea rafforzerà la presenza di Gnv sul mercato spagnolo – dove è già presente con le linee da Valencia e Barcellona con le Isole Baleari – e arricchirà ulteriormente i collegamenti tra Spagna e Marocco, operativi dal 2007. La compagnia ha recentemente consolidato la sua presenza nel Paese africano con l’aumento di capacità di trasporto sulle linee Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, oltre alle linee Genova-Tangeri, Sete-Tangeri e Sete-Nador operate dall’Italia e dalla Francia.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare la nostra nuova linea che collega la cittĂ di Almeria con il porto marocchino di Nador”, commenta Matteo Catani, Ceo di Gnv. “Questo collegamento fa parte delle logiche di progressivo aumento della nostra offerta per rispondere alla domanda del mercato in termini di servizi e linee, e dimostra l’impegno della Compagnia a rafforzare la propria presenza nel Mediterraneo”, ha aggiunto Catani. Fondata nel 1992, e parte del Gruppo Msc, Gnv è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo: con una flotta di 25 navi, la Compagnia sale così a 30 linee operate, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta.

