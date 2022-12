Gli Spada di Ostia e la cosca dei Bellocco di Rosarno si “gemellano” in carcere

Dai telefonini spacciati nel carcere di massima sicurezza di Lanciano fino a instaurare una trattativa per la compravendita di cocaina. L’operazione “Blu Notte” eseguita dai carabinieri di Reggio Calabria, ha svelato i legami tra una potente cosca della ‘Ndrangheta e il clan degli spada di Ostia. Ben 93 le misure cautelari eseguite e, tra queste, quattro sono state destinate a romani. Una vicenda che descrive anche la forte influenza della cosca calabrese sul litorale romano e, in particolare ad Anzio. Perno laziale della vicenda sono i fratelli Ramy e Samy Serour. Il collettore, invece, sono le carceri. In quello di Lanciano (Ch) erano detenuti nel 2019, il boss Umberto Bellocco dell’omonima potente cosca della Ndrangheta di Reggio Calabria, Ramy Serour, appartenente al clan degli spada di Ostia e condannato a 12 anni per associazione a delinquere. Il romano è attivo nel traffico dei telefoni infiltrati nel carcere attraverso le mogli di altri detenuti. Telefoni necessari al boss per gestire i suoi affari direttamente dal supercarcere di Villa Stanazzo.

I telefoni acquistati da Manuel Granaro arrivano attraverso Guendalina Bersanti, entrambi di Ostia. Un modo per Serour di entrare nelle “grazie” del boss Bellocco. “La verità fra’ – dice Ramy Serour in una telefonata nell’ottobre 2019 con una amico agli arresti domiciliari ad Anzio intercettata durante l’inchiesta Blu notte e contenuta nell’ordinanza visionata da “Agenzia Nova” – la verità. Oggi io sono stato invitato ad un tavolo, eravamo diciassette persone, tutti della ‘ndrangheta”. Un parlare orgoglioso per essere entrato nel giro che conta. Lo stesso amico di Anzio lo richiama alcuni giorni dopo per un problema e gli dice che “ieri abbiamo avuto un bel problema, un fatto da risolvere- dice al telefono il giovane da Anzio – il problema ce l’abbiamo con l’amico dell’amico tuo che sta lì dentro. Con l’amico di Umberto” Bellocco. Pare infatti che alcuni affiliati della cosca avessero creato frizioni con le consorterie di Anzio. “Ho capito –gli risponde Ramy Serour – Ora vedo se domani, se posso. Adesso parlo con questo amico mio, vedo se qualcuno ci può mandare qualcuno”. Qualcosa avviene dato che appena due giorni dopo, in una nuova telefonata registrata, il giovane di Anzio racconta che il padre del ragazzo che capeggiava i “calabrotti” era andato a scusarsi. “Ma quando gli ho detto il nome dell’amico tuo – dice il giovane dagli arresti domiciliari di Anzio a Serour riferendosi a Umberto Bellocco – fra ti dico si stava a mettere, no bianco, di più. Mi ha detto ‘ma davvero lo conosci?’ gli ho detto come no? Stava proprio in cella con il compagno mio, sono come fratelli”.

Un rapporto che, evidentemente, si è cementato dato che le famiglie hanno continuato a fare affari, ma a un livello più alto. Mentre Ramy era al centro del traffico di telefonini nel carcere di Lanciano, il fratello Samy, spunta in una trattativa per l’acquisto di cocaina commissionato da Ostia alla stessa cosca calabrese. Il collegamento, questa volta è un altro carcere, quello di Rebibbia. La trattativa per l’acquisto di un grossa partita di cocaina da parte degli Spada nasce quando viene scarcerato, proprio dal carcere romano, il 24 gennaio 2020, Gioacchino Bonarrigo, esponente di spicco della cosca che, tornato a Rosarno, racconta ai vertici e a Umberto Bellocco di avere avuto un contatto con gli Spada di Ostia interessati all’acquisto di grossi quantitativi di cocaina. Lunghe e prudenti trattative tra le due organizzazioni; poi il 17 giugno 2020, lo stesso Bonarrigo è incaricato di partire per Ostia e incontra Samy Serour in via Rutilio Namaziano. Dopo aver pranzato in un ristorante della zona, si allontanano. Secondo gli inquirenti, gli accordi sono stati presi proprio in quell’occasione.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram