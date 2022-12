Gli investimenti degli Emirati in Egitto raggiungeranno 35 miliardi di dollari in cinque anni

Gli investimenti degli Emirati Arabi Uniti in Egitto hanno raggiunto i 20 miliardi di dollari e potrebbero raggiungere quota 35 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Lo ha detto ad Abu Dhabi il segretario generale del Consiglio degli Emirati per gli investitori all’estero, Jamal bin Saif Al Jarwan, durante un incontro con il primo ministro egiziano, Moustsfa Madbouly, alla presenza di più di 30 investitori emiratini. “Vogliamo vedere un maggior numero di società degli Emirati in vari campi da noi in Egitto”, ha detto da parte sua Madbouly, aggiungendo che lo Stato egiziano garantisce un canale prioritario agli investimenti diretti esteri e intende aumentare il contributo del settore privato all’economia del Paese. Il governo, ha detto il capo del governo, sta semplificando e facilitando le procedure per gli investimenti, soprattutto per quel che riguarda l’assegnazione dei terreni alle industrie. Il premier dell’Egitto si è recato ad Abu Dhabi per incontrare, tra gli altri, l’omologo degli Emirati, Mohammed bin Rashid, e il collega giordano, Bisher al Khasawneh.

