Giustizia, Renzi: “Un tema sempre vissuto come un problema dalla sinistra”

“La sinistra è ancora la mia parte politica, sono gli altri che vanno ad inseguire la sinistra radicale. Il tema ‘giustizia’ a sinistra è sempre stato vissuto come un problema”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a “24 Mattino” su Radio24 parlando del suo libro “Il Mostro”.

“Il tema del mio libro parte dalla mia storia personale per arrivare ad una riflessione su come funziona il rapporto media-informazione-giustizia”, ha spiegato. “Io mi posso difendere, posso presentare la mia versione dei fatti, ma quello che è successo a me può servire per qualunque cittadino”, ha aggiunto Renzi, sottolineando che “quello che è accaduto a me, la pubblicazione del mio conto corrente, la pubblicazione delle lettere di mio padre, le mail, andare nelle case di chi è stato alla Leopolda, l’Autogrill, messe in fila tutte queste cose a me è successo qualcosa di strano”.

