Giorgia Meloni tra nuova autonomia e semipresidenzialismo

Oltre tre ore di conferenza stampa per confermare una linea programmatica che rimane l’orizzonte del governo di centrodestra. Senza tentennamenti e con la determinazione che fin qui ha contraddistinto l’azione di Giorgia Meloni. Il succo del tradizionale incontro con la stampa alla vigilia del nuovo anno sta tutto qui: il capo del governo non deflette di una virgola rispetto a quanto si è proposta e aveva annunciato dopo aver ricevuto l’incarico di formare il nuovo esecutivo.

Le tensioni che hanno accompagnato il varo della legge di Bilancio e i primi decreti del governo non la preoccupano più di tanto: il suo orizzonte, lo ha detto chiaro, sono i cinque anni di legislatura, sicura che gli alleati non tenteranno sgambetti o agguati. Nelle tre ore di conferenza stampa la premier non ha mai citato Matteo Salvini né Silvio Berlusconi, ha parlato di alleati di cui si fida e di un accordo forte tra le varie componenti della maggioranza. Nemmeno il voto regionale nel Lazio e in Lombardia potrà mettere in discussione l’alleanza che ha dato vita al governo. Questa la convinzione e la certezza di Giorgia Meloni e probabilmente sarà veramente così, anche se il risultato, soprattutto in Lombardia, potrebbe creare nuove tensioni solo che la Lega in termini di consensi dovesse registrare un nuovo calo, dopo quello delle politiche. Meloni sa che, quale che sia il futuro di Matteo Salvini, la Lega non avrebbe alcun interesse a rompere l’alleanza. E questo vale ancor più per Forza Italia, dove i “governisti” sembrano avere la meglio sui “sobillatori”.

Ma la vera novità fatta intuire dalla Meloni riguarda il percorso della possibile riforma semipresidenziale della Costituzione. La premier non è entrata nel dettaglio, ma par di capire che la strada possa essere quella di una mini-bicamerale, si dice presieduta da Marcello Pera. Meloni sa che il fallimento potrebbe essere dietro l’angolo e sa anche che nessuna riforma costituzionale può passare senza un qualche accordo con le opposizioni. Intesa che la premier cercherà soprattutto con il Terzo Polo. La Meloni, infatti, guarda soprattutto a Matteo Renzi e a Carlo Calenda, nella convinzione che una riforma semipresidenziale possa in qualche modo attenuare gli effetti dell’autonomia che dovrà concedere prima o poi alla Lega.

