Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato oggi il padiglione Italia alla Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) a Sharm el Sheikh, in Egitto. Ad accompagnare la titolare di Palazzo Chigi c’erano, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e l’ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni. “Grazie mille, buon lavoro e in bocca al lupo”, ha detto Meloni ai delegati italiani presenti. Vale la pena ricordare che durante le due settimane del vertice, il padiglione Italia ospiterà numerosi eventi e la presentazione del Fondo italiano per il clima. “La prima volta a Sharm? Purtroppo sì. Purtroppo non ho visto tantissimo, ma conto di tornare”, ha detto poi Meloni, rispondendo a una domanda di “Agenzia Nova” dopo la visita al padiglione.







