Giorgia Meloni aiuta Salvini a sventare l’assalto alla leadership della Lega

L’assalto a Matteo Salvini, almeno per il momento, è stato sventato grazie a Giorgia Meloni. Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge costituzionale sull’autonomia differenziata è, infatti, una vittoria che il leader della Lega può intestarsi e vantare davanti al popolo del nord, anche in vista delle ormai prossime elezioni in Lombardia. Non che ci siano soverchi dubbi sulla riconferma di Attilio Fontana alla guida della regione: semmai il problema era il consenso che la Lega potrà raccogliere in termini di voti. Una preoccupazione che aleggiava in via Bellerio, dove si teme ancora che il partito possa registrare un nuovo arretramento, dopo il crollo delle elezioni politiche del 25 settembre scorso.

Il successo ottenuto con il varo della riforma sulle autonomie regionali potrebbe ora aiutare la Lega negli ultimi giorni di campagna elettorale. Chi pensava a un’operazione di accerchiamento di Salvini, per cambiare leadership, forse dovrà rifare i suoi conti. Il primo ad accorgersene è stato uno dei più accreditati candidati alla segreteria della Lega: Luca Zaia. Il governatore del Veneto, “campione” del partito del nord, più che di quello a vocazione nazionale ipotizzato da Salvini, ha subito detto che il via libera del governo all’autonomia differenziata “è una vittoria di Matteo Salvini”.

D’altra parte, Giorgia Meloni non poteva dire no alla Lega e al suo leader, con il rischio di aprire nuovi fronti di polemica e di scontro all’interno di una maggioranza di governo già abbastanza litigiosa. Che poi il provvedimento possa diventare legge dello stato entro l’anno, come sostiene il leader della Lega, è tutta un’altra cosa. L’iter legislativo del provvedimento non sarà certo breve, visto che si tratta di un disegno di legge costituzionale e che necessita, dunque, della doppia lettura tanto alla Camera quanto al Senato.

Per non dire delle perplessità che, nei confronti della riforma, nutrono molti esponenti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. Perplessità che potrebbero allungare e complicare il cammino del provvedimento, che potrebbe essere modificato anche significativamente in corso d’opera. Partito democratico, Movimento 5 stelle e Terzo polo non mancheranno, poi, di dar vita ad una vigorosa opposizione, che potrebbe contare sui distinguo nella maggioranza. Insomma, è difficile che prima di due anni la legge possa essere approvata dalle Camere in via definitiva.

Per intanto, però, Salvini può vantare una vittoria che servirà a ricompattare la Lega, dopo la “débacle” delle politiche, e rinsaldare la sua segreteria. La cartina di tornasole sarà comunque il voto in Lombardia ed in particolare il numero di consensi che raccoglierà la Lega, già doppiata, il 25 settembre scorso, da Fratelli d’Italia.

