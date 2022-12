Meloni incontra a Baghdad i militari italiani, il premier ed il presidente iracheno

Il presidente del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi in Iraq, ha portato i saluti al personale dell’ambasciata d’Italia e ai militari del Primo reggimento “Tuscania” e Tredicesimo reggimento “Friuli Venezia Giulia” dell’Arma dei Carabinieri. Dinanzi a loro, il presidente ha parlato di un “lavoro preziosissimo per l’Italia” svolto dal nostro contingente: “Ci tenevo a portarvi il ringraziamento della nazione per il lavoro che fate, per i vostri sacrifici. Sacrifici che danno alla nazione uno straordinario lustro”, ha dichiarato Meloni. Un lavoro che “voi costruite giorno per giorno, più della politica e quindi vi dobbiamo ringraziare”, ha aggiunto. “Dobbiamo ringraziare chi rischia ogni giorno, chi costruisce la cooperazione con il proprio lavoro e la propria diplomazia e dobbiamo ringraziare anche – ha concluso – quegli imprenditori coraggiosi che in terre complesse cercano di raccontare la grandezza del genio italiano, la sua capacità di lasciare qualcosa nelle nazioni nelle quali costruisce una cooperazione”, ha detto il presidente del Consiglio.

Rivolgendosi anche al contingente diplomatico, il presidente ha voluto sottolineare come il loro lavoro abbia fatto la differenza per l’Italia in questi anni, osservando che “il nostro personale, opera con lo spirito di chi vuole lasciare l’autonomia e la libertà delle nazioni nelle quali fa cooperazione, perché quella nazione possa crescere”. Per Meloni questo “è il segno della cooperazione italiana” ed “è sempre stato questo ed è il motivo per cui siamo noi ben voluti, è il motivo per cui non andiamo in giro a fare attività predatorie ma andiamo in giro a lasciare un pezzo di Italia”. Questa, per il presidente, è anche “la ragione per la quale abbiamo questa capacità di costruire relazioni solide”. Relazioni da cui dipende anche “il nostro ritorno, la nostra capacità di essere credibili, influenti e stimati come l’Italia”. E in questo sistema “quello che fa la politica lo può fare solo perché c’è gente che ogni giorno decide di sacrificare un pezzetto di sé per questa patria e per questa nazione”.

Durante la sua permanenza a Baghdad, Meloni è stata ricevuta dal premier Mohammed Shia Al Sudani. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”, i temi al centro dell’incontro tra Meloni e Al Sudani sono stati la cooperazione tra Italia e Iraq nei settori dell’agricoltura, sanità e l’aumento degli scambi economici e commerciali. “Un Iraq forte è una condizione per la prosperità in Medio Oriente”, ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel colloquio con l’omologo iracheno. “Il fatto che il governo iracheno consideri il 25 dicembre come una festa ufficiale è un segno di rispetto per la comunità cristiana”, ha aggiunto. Da parte sua il premier iracheno ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo italiano all’interno della Coalizione internazionale per la lotta contro lo Stato islamico, sottolineando l’aspirazione dell’Iraq ad attivare percorsi di partnership e investimento con l’Italia e tutti i Paesi dell’Unione europea.

Dopo l’incontro con Al Sudani, Meloni è stata ricevuta dal presidente della Repubblica dell’Iraq, Abdul Latif Rashid. Il capo del governo italiano ha avuto anche un colloquio con il presidente del Parlamento iracheno, Muhammad al Halbousi. Il presidente del Consiglio aveva annunciato ieri la scelta dell’Iraq per la sua prima visita a un contingente militare italiano all’estero. “Ho deciso di portare gli auguri di Natale a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace”, aveva dichiarato la premier nel corso dell’incontro con i parlamentari di Fratelli d’Italia alla Camera per uno scambio di auguri natalizio. “Voi sapete che in Iraq l’Italia ha il comando della missione Nato” aveva sottolineato Meloni, aggiungendo: “Ci sono altri quattro, cinque ministri in partenza per altrettanti teatri dove sono impegnati i nostri militari. È un gesto simbolico per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi”.

Sono due le principali missioni in Iraq che vedono coinvolta l’Italia. La prima è la missione internazionale “Inherent Resolve”, lanciata nell’ottobre 2014 e che vede la partecipazione di 79 Paesi e cinque organizzazioni internazionali. Roma, in particolare, è presente con l’operazione “Prima Parthica” e fornisce personale di staff (circa 1.100 uomini) ai comandi multinazionali situati in Kuwait e in Iraq (Baghdad ed Erbil) nonché assetti e capacità di addestramento e assistenza rivolti alle forze armate e di polizia irachene, oltre che alle forze di sicurezza curde. Scopo della missione è sostenere le forze irachene nella lotta allo Stato islamico. L’organizzazione terroristica è stata ufficialmente sconfitta nel dicembre 2017, secondo quanto annunciato dal governo iracheno, ma continua a rappresentare ancora una minaccia alla sicurezza del Paese soprattutto nel cosiddetto “Triangolo della morte”, che include le provincie di Diyala, Salah al Din e Kirkuk, nelle zone rurali e nelle aree montuose situate tra la periferia settentrionale di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan. Solo nella scorsa settimana sono stati due gli attentati letali registrati in quest’area. L’attentato del 18 dicembre a Kirkuk, rivendicato dall’Is, ha provocato la morte di almeno nove membri della polizia federale irachena. Il secondo, a Diyala, il 20 dicembre, ha causato otto vittime civili.

Il ruolo dell’Italia nel Paese arabo è poi culminato con l’assunzione nel maggio scorso del comando della Missione Nato in Iraq (Nmi) guidata dal generale Giovanni Maria Iannucci. Come riferito dall’ambasciatore d’Italia in Iraq, Maurizio Greganti, in una precedente intervista a “Nova”, con la chiusura della missione in Afghanistan quella in Iraq è “divenuta la più importante missione ‘out of area’ dell’Alleanza”. Si tratta, in particolare, di una missione di addestramento e sostegno a favore del governo iracheno, fondata sul pieno rispetto della sovranità, indipendenza e integrità territoriale del Paese. Avviata nel 2018, l’obiettivo della missione è sostenere la capacità addestrativa delle forze irachene in una vasta gamma di settori: contrasto all’utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati, bonifica e sminamento, pianificazione civile e militare, medicina militare, ecc; sostenere i ministeri pertinenti in Iraq nello sviluppo di una struttura militare sostenibile attraverso la cooperazione civile-militare; svolgere un’importante azione di contrasto al terrorismo supportando lo sviluppo delle capacità di sicurezza nazionale e prevenendo così il ritorno di Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante).

Il legame tra Roma e Baghdad va oltre l’ambito militare. Nel Paese operano ben 16 importanti aziende italiane, principalmente nei settori dell’Energia e delle Infrastrutture. In base ai dati elaborati dalla piattaforma “InfoMercatiEsteri”, nel 2021 le esportazioni italiane hanno raggiunto il valore di 656 milioni di euro segnando un +22,9 per cento rispetto al 2020 (anno della pandemia di Covid-19) e superiore al dato del 2019 pari a 549,16 milioni di euro, mentre l’import ha toccato quota 3,359 miliardi di euro (+51 per cento rispetto al 2020) con una prevalenza dei prodotti minerari. Tra gennaio e settembre 2022 le esportazioni hanno superato i 526 milioni di euro, il 13 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le importazioni dall’Iraq hanno raggiunto 3,970 miliardi di euro, in aumento del 74,9 per cento su base annua. Non manca, poi, la presenza italiana nel settore energetico. Eni è presente in Iraq dal 2009, dove opera attraverso la sua controllata Eni Iraq BV, e nello lo sviluppo del Zubair Field Development Project (Eni 41,56 per cento, Kogas 23,75 per cento, Boc 29,69 per cento, Missan 5 per cento). L’azienda di San Donato Milanese è attiva anche nei progetti sociali e, in particolare, nell’assistenza sanitaria e nell’istruzione. Nel febbraio scorso, Eni lanciato con il governatorato di Bassora, l’Unione europea e Unicef un progetto per fornire entro il 2024 acqua potabile alla popolazione e favorire la creazione di posti di lavoro sostenibili per i giovani.

La visita di Meloni si svolge in un anno in cui l’Iraq ha assistito a cambiamenti significativi a livello politico. Dopo una crisi istituzionale protrattasi per quasi un anno, a seguito delle elezioni legislative anticipate del 10 ottobre dello scorso anno, il Paese ha visto, ad ottobre scorso, dapprima l’elezione di un nuovo presidente della Repubblica, Abdul Latif Rashid, e poi di un nuovo premier, Mohammed Shia al Sudani. Si è trattato di mosse volte a porre fine a quella che l’ex premier Mustafa al Kadhimi ha definito una delle “crisi politiche più difficili dal 2003”, culminata il 29 agosto con l’assalto del palazzo del governo da parte dei sostenitori del leader sciita Muqtada al Sadr e dei successivi scontri con le forze di sicurezza irachene e con le unità della Mobilitazione popolare sciita filo-iraniane, costati 33 morti e oltre 700 feriti. Il mese scorso, poi, il nord dell’Iraq è stato anche obiettivo degli attacchi sia dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) sia della Turchia. I primi hanno ripreso a colpire la regione autonoma del Kurdistan iracheno e anche alcune città a maggioranza curda dell’Iraq federale con l’obiettivo di mirare soprattutto ai gruppi curdo-iraniani ospitati nella regione, come il Partito democratico del Kurdistan iraniano (Pdki), il Partito della libertà del Kurdistan (Kff) e il Partito Komala accusati da Teheran di fomentare e sostenere le rivolte in corso da metà settembre nel Paese. L’operazione della Turchia, invece, “Spada ad artiglio” (Pence Kilic), mirava volta a colpire i gruppi curdi, in primis il Partito dei lavoratori del Kurdistan.

