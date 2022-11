Il ministro Giorgetti: “Sul Mes confermo la posizione del governo Draghi”

Sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità) “mi attesto sulle decisioni del precedente governo, di cui facevo parte”. A dirlo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in un punto stampa alla fine della riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. “Aspettiamo le decisioni della Corte costituzionale tedesca e poi decideremo”, ha detto. “Confermo l’impegno a ratificarlo, esattamente la posizione dello scorso governo”, ha aggiunto.

“Distinguerei fra politiche comuni e debito comune. Sicuramente possiamo parlare di accordo per quanto riguarda politiche comuni e sul coordinamento europeo in materia di energia”, ha detto il ministro dell’Economia. Giorgetti ha risposto a una domanda su un possibile confronto avuto con l’omologo tedesco Christian Lindner, riguardo un strumento comune per affrontare la crisi energetica. “Siamo d’accordo riguardo a politiche comuni, in modo da non farci male da soli”, ha dichiarato ai cronisti. “Per quanto riguarda il debito comune è chiaro che ci sono opinioni diverse, soprattutto rispetto ad un suo eventuale riutilizzo dopo l’esperienza del Next generation Eu”, ha concluso.

