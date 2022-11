Giorgetti: “L’economia italiana potrà subire una flessione a fine anno, ma nel 2023 tornerà a crescere”

L’economia italiana potrà subire una lieve flessione a cavallo di fine anno, ma è prevista crescere ad un ritmo moderato (0,6 per cento per il Pil reale) anche nel 2023, per poi accelerare nel 2024, con un tasso di crescita prossimo al 2 per cento. Lo scrive il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nell’introduzione al testo della manovra economica consegnato al Parlamento e alla Commissione Ue. “È inutile dire che stiamo attraversando una fase di severa difficoltà a livello economico e sociale e di grande incertezza riguardo al contesto geopolitico. L’impennata del costo dell’energia minaccia la sopravvivenza delle nostre imprese, non solo nelle industrie a elevata intensità energetica, ma anche nei servizi”, ha scritto Giorgetti.

Nel Documento programmatico di bilancio il governo prefigura una graduale riduzione dell’indebitamento netto (deficit) della Pubblica amministrazione, dal 5,6 per cento del Pil stimato per quest’anno, al 4,5 per cento nel 2023. La progressiva riduzione vedrà – si legge nell’introduzione alla manovra – il deficit attestarsi “al 3,7 per cento nel 2024 e quindi al 3,0 per cento del Pil nel 2025. In presenza di pagamenti per interessi che si prevede oscillino intorno al 4 per cento del Pil, la riduzione del deficit sarà conseguita grazie a un miglioramento del saldo primario (al netto degli interessi) tale a ricondurlo a valori positivi dal 2024 in poi”, ha scritto il ministro.

Il rapporto tra debito pubblico lordo e il Pil diminuirà di circa nove punti percentuali, dal 150,3 per cento registrato nel 2021 fino al 141,2 per cento nel 2025, ha sottolineato il ministro Giorgetti.

In base al nuovo obiettivo di indebitamento netto, la manovra di bilancio per il 2023 può contare su risorse di bilancio aggiuntive pari all’1,1 per cento del Pil in confronto al quadro tendenziale a legislazione vigente. “Tali risorse saranno interamente dedicate a contrastare il caro energia e l’aumento dei prezzi. Gli interventi che il governo ha adottato e che saranno contenuti nella prossima manovra si connotano per un approccio mirato e temporaneo (targeted and temporary) in coerenza con le raccomandazioni che la Commissione europea, nel dare il via al semestre europeo 2023, ha rivolto all’area dell’euro”, ha scritto Giorgetti.

Un approccio “mirato”, spiega il ministro, “significa che, sebbene la politica di mitigazione del costo dell’energia si rivolga a tutti i cittadini e a tutte le imprese, una quota significativa delle risorse messe è volta a sostenere le fasce più deboli della popolazione e quelle imprese che si trovano in maggiore difficoltà, non potendo traslare sui prezzi i forti aumenti dei costi a fronte di una concorrenza internazionale che gode di costi dell’energia e dei materiali più contenuti”. Infine, “l’aggettivo ‘temporaneo’ sottolinea, invece, come il Governo assuma l’impegno a ridurre e poi eliminare gli aiuti e i tagli alle imposte non appena i prezzi del gas naturale, dell’energia e dei carburanti rientreranno verso livelli in linea con il periodo pre-crisi”.

Giorgetti ha poi ribadito l’impegno del governo ad attuare il Pnrr. “Nella manovra di bilancio saranno stanziate specifiche risorse destinate a tale finalità. La messa a terra del Pnrr darà un forte impulso alla crescita quantitativa e qualitativa dell’economia italiana, contribuendo anche a migliorare la sostenibilità del debito pubblico”, ha scritto il ministro.

Nel documento, il ministro sottolinea la necessità di aiutare le famiglie in questa fase. Perché – si legge – “sono duramente colpite dal forte rialzo dell’inflazione mentre le retribuzioni crescono ad un ritmo assai moderato: si impone, pertanto, una continuazione e un rafforzamento degli aiuti a imprese e famiglie, rendendoli ancor più mirati, incisivi e differenziati”. Ciò, scrive il ministro, “affinché le risorse di bilancio siano spese in modo oculato e, al contempo, non si creino situazioni di forte svantaggio competitivo a danno delle imprese italiane e non si aggravino la povertà e il disagio sociale”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram