Giappone: un Paese sotto shock al voto per il rinnovo parziale della Camera dei consiglieri

Un Giappone sotto shock per l’assassinio dell’ex primo ministro Shinzo Abe, freddato a colpi d’arma da fuoco proprio durante un evento di campagna elettorale, andrà oggi al voto per il rinnovo parziale della Camera dei consiglieri, la camera alta della Dieta. Il delitto avvenuto venerdì scorso a Naha, per il quale è stato fermato un 41enne disoccupato di nome Tetsuya Yamagami, non dovrebbe avere comunque importanti ripercussioni sull’esito delle consultazioni. I sondaggi, l’ultimo dei quali effettuato lo scorso 6 luglio dall’agenzia di stampa “Kyodo”, danno in netto vantaggio il Partito liberaldemocratico (Ldp) del primo ministro Fumio Kishida, che non ha mai nascosto d’ispirarsi politicamente al suo predecessore Abe, e il partito alleato di governo Komeito.

Stando alla rilevazione di “Kyodo”, i due partiti si aggiudicheranno piĂą della metĂ dei seggi in palio: all’Ldp andrebbero oltre 60 dei 125 seggi interessati dal voto, mentre il partito Komeito dovrebbe mantenerne 14. Tale risultato garantirebbe alla coalizione conservatrice giapponese una maggioranza superiore a quella attuale, eguagliando un record stabilito sino ad ora solo due volte nella storia post-bellica del Paese. Secondo il sondaggio, inoltre, le forze politiche favorevoli alla riforma della Costituzione – alcune delle quali esterne alla maggioranza di governo – controlleranno complessivamente i due terzi dei seggi della Camera alta, necessari ad approvare un emendamento della Carta.

In campagna elettorale i partiti politici che si contendono la maggioranza si sono affrontati in particolare sui temi dell’inflazione e del rafforzamento delle capacitĂ di difesa nazionale. Le elezioni di oggi riassegneranno 124 seggi della Camera alta della Dieta, che ne conta in tutto 248. Il rinnovo parziale della Camera alta, che avviene a cadenza triennale, è un importante test politico per il primo ministro Kishida, che potrĂ tastare il polso dell’opinione pubblica nove mesi dopo il suo insediamento alla guida del governo. Il Partito liberaldemocratico di Kishida punta a confermare una solida maggioranza assoluta alla Camera alta assieme al suo principale alleato, il partito Komeito.

In vista del voto il Partito liberaldemocratico ha promesso un “fondamentale” rafforzamento delle capacitĂ di difesa nazionale nell’arco del prossimo quinquennio. L’Ldp ha giĂ espresso l’intenzione di portare il bilancio della difesa al 2 per cento del Pil, raddoppiando di fatto il livello di spesa attuale. Tale obiettivo è stato inserito in una lista di promesse elettorali in vista del prossimo appuntamento elettorale. Sanae Takachi, responsabile politico dell’Ldp, ha dichiarato che “non esiste economia nĂ© altro, a meno di poter difendere la sovranitĂ del nostro territorio”.

l segretario generale del Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp) ed ex ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha inoltre sollecitato la maggioranza parlamentare conservatrice a rilanciare l’iniziativa di riforma costituzionale promossa negli scorsi anni proprio da Shinzo Abe. “Dopo le elezioni intendiamo proporre il prima possibile alla Dieta un emendamento della Costituzione, ed attuare i cambiamenti proposti”, ha dichiarato Motegi nel corso di un’intervista all’inizio di questa settimana. I governi del Giappone dal Secondo dopoguerra ad oggi hanno tentato piĂą volte e senza successo di emendare il testo della Costituzione post-bellica, che vincola le riforme costituzionali al voto favorevole di una maggioranza dei due terzi in entrambe le camere della Dieta e ad un successivo emendamento confermativo. Oltre al Partito liberaldemocratico, l’ipotesi di riformare la Costituzione è sostenuta dal partito Komeito, tradizionale alleato dell’Ldp, dal Partito del rinnovamento e dal Partito democratico per i cittadini.

