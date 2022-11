Giappone: Tokyo, indice prezzi al consumo ai massimi da sette anni

L’indice core dei prezzi al consumo di Tokyo è aumentato ad aprile dell’1,9 per cento su base annua, l’incremento maggiore registrato nella capitale del Giappone da sette anni a questa parte. Lo certificano i dati pubblicati dal governo giapponese oggi, 6 maggio. L’indicatore, che esclude le variazioni apportate dai prezzi dagli alimenti freschi, ha registrato l’ottavo mese consecutivo di crescita su base annua. Il dato è prossimo all’obiettivo del 2 per cento definito dalla Banca del Giappone, ed è in parte attutito in termini nominali dal brusco calo delle tariffe di telefonia mobile registrato nel Paese dalla scorsa primavera. I prezzi dell’energia sono aumentati del 24,6 per cento, e quello del gas, in particolare, del 27,6 per cento.

Il tasso di inflazione continua ad accelerare in Giappone, toccato i massimi da 26 mesi per effetto dell’aumento dei costi di energia e materie prime. Secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo giapponese il 22 aprile, a marzo l’indice core dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,8 per cento su base annua. Il dato è distorto però dall’introduzione di nuove tariffe a basso costo da parte degli operatori nazionali di telefonia mobile: se si esclude questa voce, l’inflazione al consumo è stata invece del 2,2 per cento, al di sopra del livello obiettivo del 2 per cento definito dalla Banca del Giappone. In particolare, a marzo il prezzo dell’energia elettrica è aumentato del 21,6 per cento, e quello dell’olio alimentare del 34,7 per cento. L’inflazione potrebbe accelerare ulteriormente ad aprile e nei prossimi mesi, quando i dati non rifletteranno più l’abbassamento delle tariffe di telefonia mobile e per effetto della prosecuzione del conflitto in Ucraina e dell’indebolimento dello yen.

La fiducia dei consumatori del Giappone ha registrato una flessione per il terzo mese consecutivo a marzo. Lo ha comunicato il governo di quel Paese, che nel suo sondaggio mensile dell’indice della fiducia delle famiglie ha riscontrato un calo da 35.2 a 32,8 punti, nonostante la revoca dello stato di quasi emergenza pandemica. Il governo giapponese ha peggiorato la propria valutazione dell’andamento della fiducia dei consumatori, riscontrando “segnali di debolezza” nella tendenza dell’ultimo trimestre.

Oltre il 40 per cento delle aziende giapponesi intende aumentare i prezzi delle proprie merci entro un anno in risposta al crescente costo dell’energia e delle materie prime in atto a livello globale. E’ quanto emerge da un sondaggio di Teikoku Databank Inc., che ha coinvolto 1.855 aziende giapponesi all’inizio del mese di aprile. Il 43,2 per cento delle aziende ha riferito di aver già corretto i prezzi al rialzo il mese scorso o di volerlo fare entro i prossimi 12 mesi; tenuto conto delle aziende che hanno già aumentati prezzi dallo scorso ottobre, la percentuale sale al 64,7 per cento. Il 16,4 per cento, delle aziende consultate, invece, ha riferito di non poter trasmettere sui consumatori il peso dei maggiori costi di produzione. Solo il 7,4 per cento delle aziende ha risposto che non intende ricorrere a un aumento dei prezzi.

Il Giappone ha conseguito un aumento della produzione industriale del 5,8 per cento nell’anno fiscale 2021, dopo due contrazioni annuali consecutive dovute alle ricadute della pandemia di Covid-19. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati dal governo di quel Paese: nell’anno fiscale conclusosi lo scorso marzo, l’indice della produzione di fabbriche e miniere è stato di 95,5, fatto 100 il livello del 2015. Il 2020 si era chiuso con un calo percentuale del 9,6 per cento. Il dato relativo all’anno fiscale appena trascorso è il migliore dall’inizio dell’attuale serie storica, nel 2014, ma il Giappone non è comunque tornato ai livelli di produzione pre-pandemici del 2019, quando l’indice si era attestato a 99,9.

Il governo del Giappone ha presentato la scorsa settimana un piano economico emergenziale da 6.200 miliardi di yen (48 miliardi di dollari) teso a contenere gli effetti dell’inflazione sulle famiglie e sulle piccole imprese. Il piano prevede l’elargizione di contributi in denaro una tantum di 50 mila yen (circa 380 euro) per ciascun soggetto minorenne dei nuclei familiari a basso reddito. Il nuovo intervento di spesa include anche ulteriori sussidi in favore dei distributori nazionali di petrolio per abbassare il prezzo del carburante alla pompa e degli allevatori di bestiame alle prese con l’aumento dei prezzi del foraggio. Il governo giapponese ha previsto anche misure di sostegno alle piccole e medie imprese e per gli allevatori, in difficoltà a causa del forte aumento dei costi di mangimi e foraggio. Il piano emergenziale di spesa precede l’elezione per il rinnovo parziale della Camera dei consiglieri (Camera alta della Dieta) in programma nel mese di luglio, e giunge mentre il forte aumento dell’inflazione erode la fiducia dei consumatori, in un contesto economico che ancora risente delle ricadute della pandemia. L’importo complessivo della manovra, tenuto conto anche dei fondi privati mobilitati, sarà di 13.200 miliardi di yen.

La Banca del Giappone (BoJ) prevede che la terza economia mondiale proseguirà la propria ripresa post-pandemia, nonostante permangano in parte i profili di debolezza causati proprio dal Covid-19 e ad essi si sommino gli effetti della svalutazione dello yen e dell’inflazione. Lo ha dichiarato l’11 aprile scorso il governatore della BoJ, Haruhiko Kuroda. L’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime faranno accelerare ulteriormente l’inflazione nei prossimi mesi, ha spiegato Kuroda, secondo cui l’indice core dei prezzi al consumo esibirà un “chiaro” incremento. Kuroda si è detto ancora fiducioso in merito alla ripresa, ma ha avvertito che permangono “incertezze molto forti” in merito alle ricadute della crisi in atto in Ucraina. “L’economia del Giappone ha agganciato una tendenza alla ripresa, anche se in parte si notano alcune debolezze dovute all’impatto del Covid-19”, ha affermato il governatore. Tra i fattori a sostegno della ripresa, Kuroda ha menzionato “un calo della pressione sul consumo dei servizi e dell’impatto (della pandemia) sulle catene di fornitura, una ripresa della domanda estera, la politica monetaria accomodante e lo stimolo economico dello Stato”, che assieme dovrebbero mitigare l’effetto del rincaro delle materie prime.

