Giappone: tensioni nel governo per i piani di aumento della pressione fiscale

Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dovuto far fronte negli ultimi giorni a inusuali espressioni di aperto dissenso in seno al suo governo, dopo l’annuncio del premier di voler procedere all’inasprimento della pressione fiscale per finanziare un aumento senza precedenti del bilancio della Difesa. Tra gli esponenti del governo che hanno criticato più apertamente Kishida figura la ministra incaricata della Sicurezza economica, Sanae Takaichi, che in un recente messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter ha dichiarato di “non comprendere le intenzioni del primo ministro, nel formulare proprio in questo momento commenti che scoraggiano la crescita dei salari”. Takaichi ha fatto riferimento alla concreta possibilità di finanziare il bilancio della Difesa con un aumento della tassazione sul reddito delle imprese, proprio mentre a queste ultime si chiede di aumentare sensibilmente le retribuzioni dei dipendenti per aiutare le famiglie a far fronte all’inflazione. Lunedì la ministra ha rincarato la dose, accusando di fatto il primo ministro di non essere stato abbastanza sincero coi cittadini giapponesi in merito all’onere fiscale comportato dalle ambizioni di riarmo formulate dal governo. Ieri Takaichi ha rifiutato di ritrattare le proprie critiche: “Non ho detto nulla di sbagliato. Il primo ministro ha il potere di scegliere il proprio gabinetto. Se deciderà di licenziarmi, così sia”, ha combattivamente affermato la ministra. La presa di posizione di Takaichi è sintomatica di forti tensioni all’interno del governo e del Partito liberaldemocratico, di cui Kishida fatica a mantenere la compattezza, anche a seguito dell’assassinio a luglio dell’ex premier Shinzo Abe, figura di ineguagliata statura politica all’interno del fronte conservatore giapponese.

Il capo del governo giapponese ha annunciato la scorsa settimana che il governo intende aumentare le tasse per ottenere ulteriori entrate pari a mille miliardi di yen (7,3 miliardi di dollari) ogni anno a partire dall’anno fiscale 2027, a copertura di un quarto dei fondi necessari a raddoppiare il bilancio nazionale della Difesa. “E’ necessario assicurarci oltre mille miliardi di yen attraverso misure fiscali, e dobbiamo chiedere la cooperazione (del Paese)”, ha affermato Kishida nel corso di una riunione tra ministri del governo e parlamentari della maggioranza. Il premier ha confermato che non ci saranno aumenti della pressione fiscale il prossimo anno, e ha precisato che il governo non aumenterà la tassazione sui redditi, considerata la situazione di stress economico già affrontata dalle famiglie del Paese. Un’alternativa già discussa, e che appare probabile alla luce delle ultime dichiarazioni del capo del Governo, è un aumento della tassazione sulle imprese.

Il bilancio della Difesa del Giappone passerà da 5.200 miliardi di yen a 6.500 miliardi di yen (circa 47 miliardi di dollari) nell’anno fiscale 2023. Lo anticipano fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui il consistente aumento degli stanziamenti è il primo passo verso l’incremento della spesa militare giapponese al 2 per cento del prodotto interno lordo (Pil), in linea coi Paesi della Nato. Già la prossima settimana la coalizione di governo conservatrice dovrebbe presentare una proposta di riforma fiscale per finanziare l’aumento del bilancio della Difesa, che dovrebbe poggiare tra le altre cose su un aumento graduale della tassazione a carico delle imprese e sul tabacco a partire dal 2024.

Kishida intende aumentare il bilancio della Difesa nazionale per il periodo 2023-2027 sino a circa 43 mila miliardi di yen (318 miliardi di dollari), un incremento superiore al 50 per cento rispetto all’attuale piano di spesa quinquennale. L’aumento di circa 27.400 miliardi di yen rispetto a quanto originariamente pianificato riflette il deterioramento del quadro di sicurezza regionale, e le minacce crescenti poste da Cina e Corea del Nord. Nei giorni scorsi il premier giapponese ha nuovamente discusso la questione con il ministro delle Finanze, Shunichi Suzuki, e con quello della Difesa, Yasukazu Hamada. La sfida immediata resta il reperimento di risorse di finanziamento addizionali, dal momento che la salute fiscale del Giappone è già oggi la peggiore tra le maggiori economie industrializzate, con un debito pubblico più che doppio rispetto al prodotto interno lordo. Non mancano inoltre in Giappone quanti affermano che un così macroscopico aumento del bilancio della Difesa rischia di innescare reazioni ostili da parte dei principali avversari regionali, comportando un peggioramento del quadro di sicurezza regionale, anziché stabilizzarla.

