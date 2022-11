Giappone: si apre l’indagine governativa contro la Chiesa dell’unificazione

Il governo del Giappone ha intrapreso oggi la propria indagine sulla Chiesa dell’unificazione, primo passo di un processo che potrebbe portare a privarla del suo status di organizzazione religiosa. La Chiesa è al centro di un vasto scandalo innescato lo scorso luglio dall’assassinio dell’ex primo ministro Shinzo Abe, che ha sollevato il velo sulla vasta rete di influenze della Chiesa sulla politica giapponese, e in particolare sul Partito liberaldemocratico (Ldp) del primo ministro Fumio Kishida. Proprio Kishida, che per tentare di disinnescare la crisi ha effettuato nei mesi scorsi un rimpasto di governo seguito da ulteriori interventi sulla squadra dei ministri, ha annunciato a ottobre l’avvio dell’indagine governativa a carico della Chiesa. Quest’ultima ha tempo sino al 9 dicembre per rispondere a una serie di quesiti in merito alle sue finanze e all’organizzazione interna, come spiegato oggi dal ministro dell’Istruzione, della cultura, dello sport e della scienza, cui spetta la supervisione sulle attività delle organizzazioni religiose registrate nel Paese.

La revoca dello status di organizzazione religiosa priverebbe la Chiesa dell’unificazione di consistenti benefici di natura fiscale. Come sottolineato dalla stampa giapponese, nelle scorse settimane il governo giapponese aveva esitato ad adottare questa iniziativa nonostante il grave danno in termini di consensi arrecato dall’emersione dei legami tra numerosi esponenti della maggioranza parlamentare e la Chiesa: l’esecutivo teme infatti che l’avvio dell’indagine possa esporlo a cause giudiziarie con l’accusa di violazione della libertà religiosa. Fonti di governo citate dall’agenzia di stampa “Kyodo” non escludono però che sulla base dell’esito dell’indagine, il governo possa anche decidere di ordinare la dissoluzione della setta in Giappone.

Kishida si è pubblicamente scusato alla fine di agosto per i legami di diversi esponenti del Partito liberaldemocratico (Ldp) con la Chiesa dell’unificazione. Il primo ministro ha affermato che i politici del suo e di tutti i partiti hanno l’obbligo di esercitare cautela nelle relazioni con qualsiasi organizzazione privata. Kishida ha dichiarato che l’Ldp taglierà ogni forma di contatto con la Chiesa, dopo che decine di membri del partito hanno ammesso di avervi intrattenuto relazioni a vario titolo. Il mese scorso l’emersione di legami con la Chiesa ha portato anche alle dimissioni dell’ormai ex ministro dell’Economia, Daishiro Yamagiwa.

