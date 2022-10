Giappone-Russia: le sanzioni rischiano di bloccare i negoziati annuali sulle quote di pesca

Il Giappone ha intrapreso gli annuali negoziati con la Russia per definire le quote della pesca commerciale al largo delle coste dell’Hokkaido. Lo ha annunciato l’Agenzia della pesca del Giappone, in concomitanza col varo da parte di Tokyo di nuove sanzioni alla Russia per le ostilità militari in atto in Ucraina. Tokyo e Mosca si confrontano periodicamente in merito ai limiti per la cattura di salmoni e trote nelle rispettive zone economiche esclusive; la stagione della pesca ha solitamente inizio il 10 aprile: lo scorso anno i negoziati si sono protratti dal 29 marzo al 2 aprile. Quest’anno, invece, i colloqui sono già stati ritardati dalla guerra in Ucraina, e le attività di pesca non potranno iniziare sino al raggiungimento di un accordo. La delegazione giapponese include, oltre alla summenzionata Agenzia della pesca, anche il governo provinciale dell’Hokkaido e i rappresentanti dell’industria della pesca giapponese. L’anno scorso i due Paesi avevano concordato un limite complessivo di 2.050 tonnellate alla pesca di differenti specie; il Giappone aveva anche concordato il pagamento alla Russia di una “tariffa di cooperazione” di circa 2,4 milioni di dollari, legato al fatto che il pesce pescato in acque giapponesi è spesso originario di fiumi in territorio russi.

Il governo del Giappone ha dato il via libera a nuove sanzioni nei confronti della Russia oggi, 12 aprile. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui Tokyo ha decretato il congelamento degli asset di 398 individui rissi, incluse le figlie del presidente Vladimir Putin e la moglie del ministro degli Esteri, Sergej Lavrov.

La scorsa settimana il governo del Giappone ha annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente la propria dipendenza dal carbone importato dalla Russia. L’annuncio del ministro del Commercio giapponese Koicji Hagiuda smentisce indiscrezioni pubblicate in precedenza dalla stampa giapponese, secondo cui Tokyo non intendeva seguire il G7 sulla via del blocco delle importazioni di carbone dalla Russia per timore dell’inevitabile aumento dei prezzi di tale risorsa sui mercati internazionali. Hagiuda ha spiegato che Tokyo intende “ridurre gradualmente” la quantità di carbone importato dalla Russia, sino ad arrivare a “smettere di importarne del tutto”. Ieri i ministri degli Esteri del G7 hanno condannato le “atrocità” commesse dalle Forze armate russe in Ucraina, ed hanno concordato di “sostenere e accrescere la pressione sulla Russia imponendo ulteriori misure restrittive coordinate”. Ad oggi la Russia fornisce circa il 15 per cento del carbone importato dal Giappone.

Il 31 marzo il governo del Giappone ha presentato sette voci dell’import nazionale prioritarie nel senso dell’emancipazione dalle forniture della Russia. In cima alla lista spiccano come prevedibile il petrolio greggio e il gas naturale liquefatto. Il governo giapponese intende adottare misure emergenziali tese a spronare altri Paesi produttori ad aumentare l’output, e a garantire che quest’ultimo venga indirizzato prioritariamente verso il Giappone. Le altre risorse strategiche per le quali il Giappone sconta una eccessiva dipendenza da Russia e Ucraina sono il carbone termico e quello siderurgico, il neon e altri gas utilizzati nella produzione di semiconduttori, il palladio e le ferroleghe utilizzate per la produzione di catalizzatori e la purificazione dei gas di scarico delle autovetture. Il ricorso a misure straordinarie di diversificazione delle forniture è stato deciso nel corso di una riunione della task force del governo giapponese per le risorse strategiche e le catene di fornitura energetiche, istituita dal ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria su mandato del primo ministro Kishida.

Il costo annuo delle importazioni di gas naturale liquefatto (gnl) del Giappone sarebbe aumentato di un terzo, nel caso Tokyo avesse deciso di abbandonare il progetto Sakhalin-2 nell’Estremo oriente russo, come scrive il quotidiano “Nikkei”, ricordando che Sakhalin-2 produce 10 milioni di tonnellate di Gnl ogni anno, e il 60 per cento dell’output è destinato proprio al Giappone. Si tratta, evidenzia “Nikkei”, della quasi totalità delle importazioni giapponesi di gas naturale liquefatto dalla Russia. Il progetto Sakhalin-2 include il primo stabilimento di Gnl della Russia, ed è detenuto al 50 per cento dal gruppo energetico statale Gazprom. La major petrolifera Shell, titolare di un interesse del 27,5 per cento, ha già annunciato l’intenzione di abbandonare il progetto a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Per gli investitori giapponesi, invece, una decisione analoga sarebbe stata assai più problematica. Le compagnie commerciali giapponesi Mitsui & Co. e Mitsubishi Corp partecipano a Sakhalin 2 con quote del 12,5 e del 10 per cento, e una loro uscita avrebbe avuto conseguenze pesanti per la sicurezza energetica della terza economia globale. Secondo “Nikkei”, il Gnl importato dall’Estremo oriente russo costa al Giappone circa 10 dollari per unità termica britannica (Btu). Di contro, i prezzi spot sui mercati asiatici sono arrivati a toccare i 60 dollari a Btu a causa della guerra in Ucraina.

“Nikkei” ricorda che nel 2021 Tokyo ha acquistato gas naturale liquefatto per 4.300 miliardi di yen (35,7 miliardi di dollari); il Gnl prodotto da Sakhalin-2 è costato al Giappone appena 300 miliardi di yen, ma rimpiazzarlo interamente con gas acquistato sul mercato spot avrebbe comportato per il Giappone un esborso aggiuntivo pari a 1.800 miliardi di yen (15 miliardi di dollari), e avrebbe portato il costo totale delle importazioni di gas giapponesi a 5.800 miliardi annui (43 miliardi di dollari). Tale rincaro – sottolinea il quotidiano giapponese – sarebbe stato ancora maggiore se, come pare probabile, i prezzi globali dell’energia continueranno ad aumentare nei prossimi mesi. Tokyo Electric Power e quattro altre utility energetiche giapponesi hanno già annunciato un aumento delle tariffe energetiche al consumo per il nono mese consecutivo a partire dal prossimo maggio.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram