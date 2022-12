Giappone: l’opposizione presenta una mozione di sfiducia contro il governo Kishida

La coalizione di governo, che controlla entrambi i rami del parlamento, intende potare la mozione al voto già nella giornata di oggi, assieme a una seconda mozione di sfiducia a carico del presidente della Camera bassa Hiroyuki Hosoda, accusato di molestie sessuali. Il Partito costituzionale democratico, in crisi a seguito degli ultimi appuntamenti elettorali, intende adottare un approccio più combattivo per recuperare consensi in vista dell'imminente campagna elettorale, che avrà inizio dopo la conclusione dell'attuale sessione parlamentare, il 15 giugno

Il Partito costituzionale democratico del Giappone (Cdpj), principale forza di opposizione parlamentare del Paese, ha presentato una mozione di sfiducia contro il gabinetto del primo ministro Fumio Kishida, una scommessa che secondo la stampa giapponese punta ad alzare il livello dello scontro politico in visita delle elezioni per il rinnovo parziale della Camera dei consiglieri – la Camera alta della Dieta – in programma il mese prossimo. Nella mozione presentata ieri, il Partito costituzionale democratico accusa il governo di “non aver fatto nulla” in risposta al sensibile aumento dei prezzi in Giappone. Secondo la mozione, “l’inflazione di Kishida ha messo il Paese sulla strada della rovina”. La coalizione di governo, che controlla entrambi i rami del parlamento, intende potare la mozione al voto già nella giornata di oggi, assieme a una seconda mozione di sfiducia a carico del presidente della Camera bassa Hiroyuki Hosoda, accusato di molestie sessuali. Il Partito costituzionale democratico, in crisi a seguito degli ultimi appuntamenti elettorali, intende adottare un approccio più combattivo per recuperare consensi in vista dell’imminente campagna elettorale, che avrà inizio dopo la conclusione dell’attuale sessione parlamentare, il 15 giugno. L’aumento dell’inflazione – specie quella di beni alimentari e carburanti – è al centro del dibattito politico in vista delle prossime elezioni.

Il tasso di inflazione al consumo in Giappone è accelerato al 2,1 per cento annuo nel mese di aprile, ai massimi da sette anni e oltre la soglia di riferimento tracciata dalla Banca del Giappone per la prima volta dal 2015. Il brusco incremento dell’indice dei prezzi al consumo riflette l’esaurimento del peso esercitato sul dato generale dal brusco calo delle tariffe telefoniche nazionali all’inizio del 2022. Il forte aumento dell’inflazione riflette inoltre il conflitto in Ucraina e il conseguente rincaro dei prezzi di energia e materie prime.

La spesa delle famiglie giapponesi ha registrato un calo dell’1,7 per cento annuo nel mese di aprile. La flessione, superiore alle previsioni degli economisti, è legata al primo impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia sull’inflazione al consumo, e ad un calo della fiducia dei consumatori. A causa dell’inflazione, i salari reali dei giapponesi sono calati ad aprile dell’1,2 per cento annuo, il dato peggiore nel suo genere da dicembre 2021. Il governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, ha difeso nelle scorse settimane la prosecuzione della politica monetaria ultra-espansiva condotta dalla banca centrale, affermando che la debolezza dello yen, pur gravando sul potere d’acquisto delle famiglie, avrà un impatto positivo sull’economia a patto di evitare fluttuazioni estreme.

La Banca del Giappone (BoJ) ritiene che l’irrigidimento della sua politica monetaria ultra-espansiva non sia “sostenibile” in un contesto nel quale l’economia giapponese è ancora impegnata nella ripresa dalle ricadute della pandemia di Covid-19, e con le pressioni ribassiste causate dal forte aumento dei prezzi globali delle materie prime. Lo ha dichiarato ieri il governatore della banca centrale giapponese, Haruhiko Kuroda, tornando così ad escludere aumenti dei tassi analoghi a quelli intrapresi negli ultimi mesi da molte delle principali economie del Globo. Kuroda ha anche aggiunto che nonostante l’inflazione al consumo sia balzata dal 2,1 per cento annuo ad aprile, ciò non equivale necessariamente al raggiungimento del valore obiettivo del 2 per cento fissato dalla BoJ.

