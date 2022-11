Giappone: Kishida si affida all’esperienza ed epura i ministri compromessi con la Chiesa dell’unificazione

Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha varato oggi un rimpasto dell’esecutivo con l’obiettivo di puntellare il governo a fronte delle turbolenze geopolitiche e di arginare il calo di consensi per il suo Partito liberal democratico (Ldp). Per questi obiettivi, il leader giapponese ha scelto di affidarsi a personalità d’esperienza come quella di Yasukazu Hamada, 67 anni, che torna alla guida del ministero della Difesa dopo aver già ricoperto lo stesso incarico tra il 2008 e il 2009. Si tratta di una posizione cruciale per il Giappone, che nei prossimi mesi cercherà di puntellare le sue forze di autodifesa incrementando le spese militari fino al 2 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Hamada prenderà il posto di Nobuo Kishi, finito in disgrazia dopo aver ammesso contatti con la Chiesa dell’unificazione. La setta religiosa è finita al centro del dibattito pubblico in Giappone dopo l’assassinio dell’ex primo ministro Shinzo Abe, per mano di un uomo, Tetsuya Yamagami, che ha riferito agli inquirenti di voler colpire proprio un politico che aveva favorito il radicamento della Chiesa dell’unificazione.

Ieri in conferenza stampa Kishida aveva preannunciato l’allontanamento dal governo e dai vertici dell’Ldp di tutte le personalità compromesse con la setta. Proprio questo tema potrebbe infatti aver contribuito a far crollare dal 59 al 46 per cento in tre settimane i consensi intorno al primo ministro, che si è insediato solo lo scorso ottobre. L’ex ministro della Rivitalizzazione economica Yasutoshi Nishimura diventerà ministro dell’Industria, prendendo il posto di Koichi Hagiuda che assumerà invece l’incarico di capo politico dell’Ldp. Le scelte di Kishida riflettono il desiderio del premier di mantenere il sostegno dell’ala più conservatrice del partito, legata all’ex premier Abe, di cui sono esponenti sia Hagiuda che Nishimura.

Nel nuovo governo entrano a far parte anche il capo politico uscente dell’Ldp, Sanae Takaichi, nota per le sue visioni aggressive in tema di sicurezza, e l’ex ministro della Difesa Taro Kono, nominato ministro della Digitalizzazione. Entrambi hanno conteso allo stesso premier Kishida la leadership del partito lo scorso anno. Il rimpasto ha riguardato anche i vertici dello stesso Ldp. Koichi Hagiuda, già stretto consigliere di Shinzo Abe ed ex ministro dell’Economia, ha assunto la presidenza dell’influente Consiglio di ricerca politica del partito. Sarà lui a occuparsi di trovare una sintesi tra le diverse posizioni dei leader del partito in merito alle politiche di sicurezza e alle misure anti-Covid.

Parlando oggi in conferenza stampa, Hagiuda ha fatto riferimento all’accresciuta aggressività militare della Cina e al recente lancio di cinque missili balistici nelle acque della Zona economica esclusiva (Zee) del Giappone, nel quadro delle esercitazioni a fuoco vivo organizzate da Pechino intorno a Taiwan. Per questo motivo, ha promesso di lavorare per “potenziare drasticamente le difese del Giappone”. Hiroshi Moriyama, uomo vicino all’ex premier Yoshihide Suga, è stato invece incaricato di guidare la commissione per la strategia elettorale, mentre Toshiaki Endo sarà presidente del Consiglio generale. Al loro posto sono invece rimasti il vice presidente dell’Ldp Taro Amo e il segretario generale Toshimitsu Motegi.

