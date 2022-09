Giappone: inflazione al consumo in crescita del 2,8 per cento ad agosto

Anche se l'inflazione ha ecceduto per otto mesi consecutivi l'obiettivo del 2 per cento fissato dalla Banca del Giappone, quest'ultima non appare intenzionata a decretare un aumento dei tassi di interesse

L’indice core dei prezzi al consumo in Giappone, che non tiene conto dei prezzi di energia e alimenti freschi, è accelerato al 2,8 per cento nel mese di agosto, vicino ai massimi da otto anni, secondo i dati pubblicati oggi dalla banca centrale di quel Paese. I prezzi al consumo risentono in misura sempre maggiore dell’aumento dei costi delle materie prime e della debolezza dello yen. Anche se l’inflazione ha ecceduto per otto mesi consecutivi l’obiettivo del 2 per cento fissato dalla Banca del Giappone, quest’ultima non appare intenzionata a decretare un aumento dei tassi di interesse, dal momento che la crescita dei salari e dei consumi resta debole. La banca si trova di fronte a un dilemma: sostenere la fragile crescita economica mantenendo tassi ultra-bassi continua ad alimentare le pressioni al ribasso sullo yen, e un conseguente aumento del costo della vita nel Paese. Il dato relativo ai prezzi al consumo ad agosto è superiore di un decimo di punto percentuale alle previsioni degli economisti, e di quattro decimi di punto al dato del mese di luglio.

I prezzi all’ingrosso del Giappone hanno registrato un incremento del 9 per cento annuo nel mese di agosto, un dato in linea con quello di luglio che riflette i costi elevati delle materie prime, causa di una continua erosione dei margini aziendali. L’aumento dei prezzi all’ingrosso, che riflette i prezzi pagati dalle aziende quando acquistano merci e servizi le une dalle altre, è più o meno in linea con le previsioni degli economisti. L’indice dei prezzi all’ingrosso si è attestato a 115,1, un massimo record per il quinto mese consecutivo. I recenti cali dei prezzi globali di petrolio e materie prime hanno ridotto marginalmente la pressione sui prezzi di carburanti e ferraglia, ma i prezzi hanno continuato a salire per un’ampia gamma di altre categorie, incluse utenze e apparecchi elettronici.

Il governo del Giappone ha approvato questo mese nuove misure tese ad alleviare il peso dell’inflazione, incluso un contributo di 50mila yen (351 dollari) alle famiglie meno abbienti del Paese. I provvedimento sono stati approvati dal governo al termine di un incontro presso l’ufficio del primo ministro, Fumio Kishida, che ha poi dichiarato: “Monitoreremo attentamente l’impatto dell’andamento del mercato delle materie prime e dell’irrigidimento delle politiche monetarie sulle economie globali”. Il premier ha aggiunto che il governo assumerà “misure decise in risposta alle condizioni economiche e dei prezzi”. Il contributo economico approvato dal governo verrà riservato alle famiglie che sono già esentate dalle tasse residenziali, ritenute particolarmente vulnerabili all’aumento dei prezzi di energia e beni alimentari. Il governo intende attingere ai fondi di riserva accantonati dal bilancio dell’anno fiscale corrente, che si concluderà il prossimo aprile. Il costo stimato dell’operazione è di 900 miliardi di yen. Il governo giapponese continuerà inoltre a sussidiare i prezzi dei carburanti oltre la fine del mese di settembre, così come i prezzi del frumento importato dal Paese.

I prezzi al consumo in Giappone registreranno quest’anno un aumento di circa il 2,6 per cento per gli effetti combinati del dissesto delle catene di fornitura globali post-pandemia e del conflitto in Ucraina. E’ la previsione formulata dall’Ufficio di gabinetto giapponese, che ha anche rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l’anno fiscale corrente, al 2 per cento del Pil dalla stima del 3,2 per cento formulata a gennaio. Nelle sue precedenti previsioni, il governo giapponese aveva stimato un’inflazione al consumo dello 0,9 per cento. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha ammesso che “l’aumento dei prezzi è un rischio per la ripresa economica dalla pandemia di coronavirus”. Kishida ha presieduto ieri un incontro del Consiglio economico nazionale cui hanno preso parte anche esponenti di alto profilo del settore privato, incluso Masakazu Tokura, presidente della la Japan Business Federation (Keidanren). Tra le questioni discusse è figurata anche la stagnazione dei salari, che nelle grandi aziende giapponesi hanno registrato un incremento di appena l’1,86 per cento nel 2021.

Circa il 42 per cento delle grandi imprese del Giappone prevede un rallentamento dell’economia nazionale nell’arco dei prossimi 12 mesi per effetto dell’inflazione. E’ quanto emerge da un sondaggio effettuato nel mese di agosto dall’agenzia di stampa “Kyodo”. La percentuale di aziende che prevedono una frenata dell’economia è superiore di cinque punti percentuali alla precedente rilevazione, effettuata il mese scorso. Il sondaggio ha coinvolto 114 grandi aziende giapponesi, incluse Toyota Motor Corp. e SoftBank Group Corp. Dalla rilevazione emerge un crescente pessimismo tra le blue chip in merito alle prospettive di crescita della terza economia mondiale. La percentuale di aziende che prevedono un rafforzamento della traiettoria di crescita economica è calata dal 90 per cento dello scorso anno al 55 per cento.

L’attivo delle partite correnti del Giappone nel primo semestre 2022 è ammontato a 3.510 miliardi di yen (25,9 miliardi di dollari), in calo del 63,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A pesare sulla bilancia delle partite correnti è stato soprattutto il deficit commerciale, causato dalla debolezza dello yen e dal forte aumento dei prezzi globali di energia e materie prime. La riduzione semestrale dell’attivo delle partite correnti è la più significativa registrata in Giappone dalla seconda metà del 2008. Nel primo semestre il Paese ha registrato un passivo della bilancia commerciale di beni di 5.670 miliardi di yen, il dato peggiore dall’inizio dell’attuale serie storica, nel 1996. Il commercio dei servizi ha chiuso il primo semestre con un passivo di 2.490 miliardi di yen. Il reddito primario generato dagli investimenti all’estero è invece aumentato sino a un attivo di 12.870 miliardi di yen, in crescita del 22,4 per cento su base annua.

Il Giappone ha registrato il disavanzo commerciale semestrale più alto di sempre nei primi sei mesi del 2022, a causa della debolezza dello yen e dell’aumento dei prezzi dell’energia a livello globale. Tra gennaio e giugno scorsi, la terza economia globale ha registrato un deficit commerciale di 7.900 miliardi di yen (57 miliardi di dollari). Le importazioni hanno registrato un balzo del 37,9 per cento su base annua a 53.900 miliardi di yen, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi di petrolio greggio e carbone cui ha contribuito negli ultimi mesi il conflitto in Ucraina. Le esportazioni, invece, sono aumentate del 15,2 per cento a 45.900 miliardi di yen, un dato che di per sé rappresenta un record semestrale positivo dal 1979, quando il Paese ha iniziato a pubblicare dati comparabili. La bilancia commerciale giapponese era scivolata in territorio negativo già nel secondo semestre 2021; nel solo mese di giugno, il Giappone ha registrato un deficit commerciale di 1.400 miliardi di yen.

