Giappone: la fiducia al governo Kishida tocca un record positivo al 61,5 per cento

Il tasso di approvazione al governo del primo ministro del Giappone Fumio Kishida è aumentato al 61,5 per cento, il valore più alto dall’insediamento dell’esecutivo, lo scorso ottobre. E’ quanto emerge da un sondaggio telefonico effettuato dall’agenzia di stampa “Kyodo”, col coinvolgimento di oltre mille cittadini adulti in tutto il Paese. Il precedente sondaggio, effettuato nel mese di aprile secondo le medesime modalità, aveva rilevato un tasso di approvazione del 58,7 per cento. Il tasso di sfiducia è però aumentato a sua volta, dal 21,8 al 23,1 per cento. Tra le altre cose, il sondaggio ha rilevato l’orientamento dei cittadini giapponesi in merito alla decisione di non raccomandare più l’utilizzo delle mascherine all’aperto se adeguatamente distanziati: approva la decisione il 53,9 per cento degli intervistati. Il 65,5 per cento dei cittadini giapponesi è anche favorevole a un allentamento delle restrizioni all’ingresso dei visitatori stranieri. Il 71,2 per cento dei partecipanti al sondaggio appoggia la politica del governo giapponese in merito all’invasione russa dell’Ucraina.

Per quanto riguarda le politiche economiche, il 46,1 per cento degli intervistati ritiene che la Banca del Giappone (BoJ) debba mantenere gli attuali indirizzi espansivi della politica monetaria a dispetto dell’inflazione. E’ di parere contrario il 40,4 per cento dei partecipanti al sondaggio. Il tasso di inflazione al consumo in Giappone è accelerato al 2,1 per cento annuo nel mese di aprile, ai massimi da sette anni e oltre la soglia di riferimento tracciata dalla Banca del Giappone per la prima volta dal 2015. Lo certificano i dati pubblicati dal governo di quel Paese venerdì 20 maggio. Il brusco incremento dell’indice dei prezzi al consumo riflette l’esaurimento del peso esercitato sul dato generale dal brusco calo delle tariffe telefoniche nazionali all’inizio del 2022. Il forte aumento dell’inflazione riflette il conflitto in Ucraina e il conseguente rincaro dei prezzi di energia e materie prime; nel 2015, invece, l’aumento dell’inflazione in Giappone aveva riflesso l’aumento della tassa sul valore aggiunto dal 5 all’8 per cento.

I prezzi all’ingrosso in Giappone hanno registrato un balzo del 10 per cento ad aprile rispetto allo stesso mese del 2021, secondo i dati pubblicati dalla banca del Giappone lo scorso 16 maggio. Per il Giappone si tratta dell’aumento più marcato dall’inizio dell’attuale serie storica, nel 1981 e riflette le ricadute del conflitto in Ucraina sulle catene di fornitura e l’andamento dei prezzi globali delle materie prime. Il prezzo del petrolio e dei derivati del carbone è aumentato del 30,9 per cento dall’inizio della guerra in Ucraina; altre materie prime che hanno registrato incrementi a due cifre sono ferro e acciaio (più 29,9 per cento) e legname e legno lavorato (più 56,4 per cento). Il governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, prevede che il marcato aumento dei prezzi all’ingrosso spingerà il tasso di inflazione al consumo verso il livello obiettivo del 2 per cento.

Oltre il 40 per cento delle aziende giapponesi intende aumentare i prezzi delle proprie merci entro un anno in risposta al crescente costo dell’energia e delle materie prime in atto a livello globale. E’ quanto emerge da un sondaggio di Teikoku Databank Inc., che ha coinvolto 1.855 aziende giapponesi all’inizio del mese di aprile. Il 43,2 per cento delle aziende ha riferito di aver già corretto i prezzi al rialzo il mese scorso o di volerlo fare entro i prossimi 12 mesi; tenuto conto delle aziende che hanno già aumentati prezzi dallo scorso ottobre, la percentuale sale al 64,7 per cento. Il 16,4 per cento, delle aziende consultate, invece, ha riferito di non poter trasmettere sui consumatori il peso dei maggiori costi di produzione. Solo il 7,4 per cento delle aziende ha risposto che non intende ricorrere a un aumento dei prezzi.

