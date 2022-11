Giappone: Covid, governo consentirà 20 mila ingressi giornalieri dal mese di giugno

Il governo del Giappone intende raddoppiare a 20 mila il numero massimo degli ingressi consentiti nel Paese dal mese di giugno, rilassando ulteriormente le restrizioni adottate per contenere la pandemia di Covid-19. Lo riferiscono fonti governative citate dalla stampa locale, secondo cui l’innalzamento del limite agli ingressi seguirà una revisione delle infrastrutture di quarantena aeroportuali e una valutazione dell’andamento dei contagi dopo la settimana di festività nota come “Golden Week”, conclusasi l’8 maggio.

Il governo del Giappone intende allentare le restrizioni agli ingressi nel Paese a partire dal mese di giugno, in linea con le misure già adottate da altri Paesi del G7 nella fase di progressiva uscita dalla pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il primo ministro giapponese Fumio Kishida la scorsa settimana, nel corso della sua visita ufficiale nel Regno Unito. Il quadro della pandemia in Giappone si è stabilizzato negli ultimi mesi, e il governo intende rivedere “progressivamente” le misure di contenimento del rischio sanitario in linea con le raccomandazioni degli esperti, ha spiegato il primo ministro durante una conferenza stampa a Londra. Il Giappone ha già parzialmente allentato le restrizioni agli ingressi, ma nel Paese è ancora in vigore un limite giornaliero di 10mila ingressi, e i flussi turistici restano attualmente bloccati.

Nei giorni scorsi alcuni membri della commissione del governo del Giappone per la gestione della pandemia di Covid-19 hanno raccomandato di normalizzare il prima possibile i criteri d’ingresso nel Paese, rimuovendo le restrizioni varate per contenere la pandemia e riaprendo i confini ai flussi turistici internazionali. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui le pressioni arrivano in particolare dai rappresentanti del settore privato all’interno del Consiglio per la politica economica e fiscale: a detta di questi ultimi, il limite giornaliero agli ingressi e le altre restrizioni dovrebbero essere rimosse non appena verranno raccolte ulteriori evidenze della loro scarsa efficacia nel contenimento dei contagi. Tra i principali propositori della normalizzazione dei criteri d’ingresso figura anche Masakazu Tokura, presidente della Japan Business Federation (Keidanren), prima associazione di rappresentanza del mondo imprenditoriale del Giappone.

