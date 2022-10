Giani: “Il rigassificatore di Piombino potrebbe essere approvato a fine ottobre

L’approvazione definitiva per la realizzazione del rigassificatore di Piombino potrebbe arrivare il prossimo 27 ottobre. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un punto stampa alla sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni. “Stiamo facendo un lavoro di grande trasparenza e dedizione, per dare risposte e sicurezza, nonchĂ© di compatibilitĂ ambientale, con tutti gli attori coinvolti nel processo. Sono soddisfatto”, ha dichiarato Giani ai cronisti. “Entro il 27 di ottobre possiamo arrivare ad avere gli elementi necessari per sottoscrivere l’autorizzazione. Ma sono ottimista in questo senso”, ha aggiunto. “Penso che a chiederci questo, moralmente, sono gli italiani e le imprese, alle prese con la crisi energetica che stiamo vivendo. L’Italia deve trovare maggiore autosufficienza”, ha continuato il presidente della Regione Toscana.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram