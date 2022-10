Germania: vacilla il piano del governo per il Gnl, mancano le navi cisterna

Vacilla il piano del governo tedesco per sostituire il gas che la Russia importa dalla Germania con gas naturale liquefatto (Gnl) da altri Paesi. Mancano, infatti, le navi cisterna necessarie. Secondo l’Agenzia federale delle reti (Bnetza), la Germania importerĂ 13 miliardi di metri cubi di gas nella prima metĂ del 2023 per sostituire parzialmente quello fornito dalla Russia. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Bild”, il Paese non dispone di sufficienti navi gasiere. Secondo Martin Kroeger, dell’Associazione degli armatori tedeschi (Vdr), “non vi sono navi cisterna nella flotta mercantile tedesca in grado di trasportare Gnl su lunghe distanze”. In tutto il mondo, queste unitĂ sono “circa 500, ma la domanda da altre regioni del mondo è elevata”. Ricercatore dell’Istituto dell’economia tedesca di Colonia (Iw), Andrea Fischer ha confermato: “I quantitativi di gas liquefatto devono essere disponibili sul mercato mondiale e sono necessarie sufficienti navi cisterna, la maggior parte delle quali sono giĂ vincolate a contratti a lunga scadenza”. Inoltre, in Germania è stata approvata la costruzione di uno soltanto dei tre terminali per il Gnl previsti, quello di Wilhelmshaven. Gli altri impianti sorgeranno a Stade e Brunsbuettl. Per il ministero dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, “al momento, non è possibile quantificare la frequenza e il numero delle navi cisterna che trasportano il Gnl ai siti”.

Sulla questione è intervenuto Thorsten Frei, deputato al Bundestag per l’Unione cristiano-democratica (Cdu), principale partito di opposizione. L’esponente dei popolari ha bollato come “fallita” la strategia per il Gnl del ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. Il piano, ha aggiunto Frei, “non riuscirà ” a procurare nel prossimo futuro il gas di cui la Germania avrĂ bisogno in inverno. Secondo il deputato della Cdu, per tale motivo, “dobbiamo fare tutto il possibile al fine di riempire rapidamente i serbatoi di stoccaggio del gas”. Frei ha, quindi, chiesto il riavvio immediato delle centrali a carbone, chiuse nel quadro della graduale decarbonizzazione della Germania che il governo federale intende completare idealmente entro il 2030.

