Germania, Strack-Zimmermann (Fdp): “Scholz convochi con urgenza una Conferenza nazionale sull’Ucraina”

La Germania deve assumere un ruolo di leadership in Europa nel sostenere Kiev dall’aggressione russa e per fare ciò il governo federale deve convocare il prima possibile una Conferenza nazionale sull’Ucraina. È l’appello lanciato dalla presidente della commissione Difesa del Bundestag, Marie Agnes Strack-Zimmermann, in una lettera pubblica dall’emittente radiotelevisiva “Ard”. Strack-Zimmermann chiede al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, di convocare al più presto una “Conferenza nazionale ucraina”. Nella lettera l’esponente del Partito liberale democratico (Fdp) scrive che il tempo con quale l’Ucraina potrà difendersi dipenderà in particolare dal sostegno che arriverà da Berlino.

“Il governo ha fatto molto, ma deve fare di più. La Germania deve assumere il ruolo di leadership in Europa richiesto dai suoi partner occidentali e senza dubbio andare avanti con decisione e coraggio”, ha aggiunto. “E’ urgente mettere le carte in tavola e chiarire cosa sta facendo attualmente la Germania e di cosa sono ancora capaci la Bundeswehr, l’industria e la politica nelle prossime settimane. La guerra in Ucraina è in una fase cruciale”, avverte Strack-Zimmermann.

L’esponente dell’Fdp preme affinché venga convocata una vera e propria conferenza a cui prendano parte rappresentanti del mondo politico, della Cancelleria federale, dell’industria della Difesa, dei sindacati e delle Forze armate (Bundeswehr) per discutere di come coordinare i prossimi passi rispetto al dossier Ucraina. “L’obiettivo dovrebbe essere quello di ottenere una panoramica ordinata per avviare i prossimi passi in modo mirato, amichevole e congiunto”, si legge ancora nella lettera.

