Germania, Spahn (Cdu) critica i piani del ministro Habeck per il risparmio del gas

Il deputato della Cdu ha ammesso che in materia di energia il Paese si trova in una “vera emergenza”

I piani del ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, per il risparmio di gas in Germania sono “giusti”, ma “in ritardo e insufficienti”. È quanto dichiarato da Jens Spahn, deputato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag e ministro della Salute tedesco dal 2018 al 2021.

Intervistato dall’emittente radiotelevisiva “Ard”, Spahn ha criticato in questo modo il piano di Habeck che prevede il ricorso alle centrali a carbone per poter immagazzinare gas in vista dell’inverno. Secondo l’esponente della Cdu, “se avessimo già iniziato a operare più centrali elettriche a carbone e meno a gas a marzo, gli impianti di stoccaggio” di questa fonte di energia sarebbero “ora più pieni del dieci percento”.

L’iniziativa di Habeck intende, infatti, far fronte al taglio delle esportazioni di gas verso la Germania attuato dalla Russia. Al riguardo, Spahn ha criticato Habeck anche perché ha deciso di investire sul carbone e non sulle centrali nucleari, in via di chiusura nel quadro del processo di graduale denuclearizzazione che la Germania completerà entro la fine del 2022. Allo stesso tempo, il deputato della Cdu ha ammesso che in materia di energia il Paese si trova in una “vera emergenza”. Pertanto, prima che ai tedeschi venga chiesto di “congelare”, la politica dovrebbe esaminare tutte le alternative, compreso “il funzionamento più lungo delle centrali nucleari”. Spahn ha, infine, affermato che non si tratta di mettere in discussione la denuclearizzazione della Germania.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram