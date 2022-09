Germania, Lindner: “Nel 2023 potremmo dover pagare sino a 30 miliardi di euro di interessi statali”

La Germania potrebbe dover pagare sino a 30 miliardi di euro di interessi statali nel 2023. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, in un’intervista rilasciata all’edizione domenicale del quotidiano “Welt” di cui sono state riportate alcune anticipazioni. “L’anno scorso abbiamo pagato ben 4 miliardi di euro di interessi. Non si può escludere che il prossimo anno si arriverĂ a 30 miliardi di euro”, ha detto il ministro, secondo cui questo è un segnale di un’inversione di tendenza: “Siamo a una svolta non solo in termini di politica di sicurezza, ma anche economica”, ha detto Lindner, secondo cui il governo ha il mandato “di non far salire i prezzi attraverso i sussidi, di non far salire il debito e di non soffocarci con maggiori interessi”. Lindner si è pronunciato a favore di una riforma fiscale nel prossimo futuro. “Dobbiamo aiutare le persone in modo mirato in modo che la perdita del potere d’acquisto non diventi disagio sociale e non ci sia una spirale di aumento di salari e prezzi”, ha affermato il ministro.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram