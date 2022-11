Germania: la dichiarazione di Cdu e Csu per una nuova politica estera e di sicurezza

L’Unione cristiano-democratica (Cdu) e l’Unione cristiano-sociale (Csu) adottano oggi la Dichiarazione di Colonia, intitolata “Sicurezza in tempi nuovi”, in cui propongono una nuova politica di sicurezza per la Germania a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. Riuniti nella città sul Reno, i popolari chiedono “una svolta epocale nella politica tedesca”, come si legge nel documento. “Il pensiero strategico e la difesa operativa” devono, infatti, avere “una priorità politica molto più elevata”. La Germania ha quindi bisogno di “un radar di pericolo, il Paese deve misurare e valutare tutte le sue dipendenze”. La Russia, come “potenza nucleare revisionista” con diritto di veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu, ha infatti “rinunciato in maniera unilaterale al principio dell’interazione non violenta e basata su regole tra gli Stati”. Inoltre, la guerra in Ucraina, la ambizioni della Cina e il cambiamento climatico stanno colpendo in modo massiccio la Germania ed è necessaria “una narrazione del futuro”. Secondo la Dichiarazione di Colonia, “ciò richiede un linguaggio chiaro, processi chiari e responsabilità chiare”.

Per Cdu e Csu, “è importante pensare alla sicurezza in maniera completa e agire di conseguenza”. Pertanto, la Germania dovrà assumersi maggiori responsabilità nel mondo, mentre “l’architettura europea di sicurezza e pace valida sino a oggi non esiste più”. In questo contesto, la Germania necessita di “un radar per le minacce”. Inoltre, il Paese deve “misurare e valutare tutte le sue dipendenze”. Le minacce non sono soltanto militari, ma comprendono anche il terrorismo, le campagne di disinformazione, la criminalità organizzata, ogni forma di estremismo, i pericoli per il clima, le dipendenze nell’economia, nella tecnologia e nelle infrastrutture, nell’approvvigionamento di energia e generi alimentari. Tra i fattori di rischio, vi è poi “l’indebolimento della coesione sociale a causa delle condizioni di vita diseguali”.

Secondo Cdu e Csu, “le forze di difesa della Germania” devono adattarsi alla “nuova realtà”, con una strategia di sicurezza globale. Deve poi essere istituito un Consiglio di sicurezza nazionale, che incarni la nuova politica di sicurezza e la presenti al mondo. A questa svolta devono partecipare “imprese e lavoratori, fattori trainanti della scienza e dell’innovazione, società civile e gruppi di riflessione”. Occorre, infatti, “un nuovo modo comune di pensare alla sicurezza e alla sovranità”. Allo stesso tempo, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni dall’estero devono essere individuate e prevenute. Il concetto di sicurezza deve essere elaborato “in modo completo, perché non riguarda soltanto i ministeri della Difesa e dell’Interno”, ha dichiarato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Serap Guler, deputata della Cdu al Bundestag. Per l’esponente dei cristiano-democratici, il fulcro della Dichiarazione di Colonia è “un’architettura di sicurezza olistica, che è urgentemente necessaria nella situazione attuale”. La proposta dei popolari comprende difesa, economia e sviluppo.

Per Guler, membro della commissione Difesa del Bundestag, il Consiglio di sicurezza nazionale, da istituire presso la Cancelleria federale, deve riunire “pensiero strategico e capacità di difesa operativa”. In futuro, ha aggiunto la deputata della Cdu, la politica di sicurezza della Germania deve essere concepita e progettata in tutti i ministeri, con il coinvolgimento dei Laender e degli enti locali, nonché del settore privato. Come afferma la Dichiarazione di Colonia, “la politica di sicurezza deve essere trasparente e informare”. Con riguardo al clima, Cdu e Csu chiedono che la necessaria riorganizzazione della politica dell’energia debba essere “utilizzata in modo coerente per accelerare l’efficienza, le fonti rinnovabili e l’innovazione tecnologica”. I due partiti sostengono la formazione di “un club per il clima di pionieri internazionali” che combini i progressi nella protezione dell’ambiente con le opportunità per l’economia. Al riguardo, la Dichiarazione di Colonia afferma che “il clima, l’energia, i diritti umani e la sicurezza sono considerati in modo olistico”.

Guler critica poi il fondo speciale da 100 miliardi di euro per la Bundeswehr, approvato dal governo federale a seguito della guerra della Russia contro l’Ucraina. Secondo la deputata della Cdu, tale strumento è tutt’altro che sufficiente per costruire un’architettura di sicurezza completa. Senza “obiettivi di investimento chiari, appalti e riforme strutturali”, infatti, i fondi “svaniranno”. Per Guler, la “responsabilità umanitaria” e la politica di sicurezza della Germania “non devono fermarsi ai confini nazionali, né a quello tedesco né a quello europeo, se vogliamo pensare alla sicurezza in maniera completo”. Ciò include anche prendere in considerazione i flussi dei profughi. Inoltre, la sicurezza della Germania include anche quella “del lavoro e del reddito” per i lavoratori dipendenti e autonomi. Secondo Cdu e Csu, questo risultato essere ottenuto soltanto con catene di approvvigionamento a prova di crisi, partner commerciali affidabili, nonché contrasto all’inflazione e alla svalutazione dell’euro. Pertanto, la Germania deve dotarsi di “una nuova strategia di globalizzazione che si concentri maggiormente sulle opportunità di crescita nell’Ue negli Stati Uniti e in Africa e riconsideri la dipendenza dalla Cina”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram