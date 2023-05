Germania, il ministro dell’Economia: “Il sottosegretario Graichen è stato collocato a riposo”

Il sottosegretario all’Economia e alla Protezione del clima tedesco, Patrick Graichen, è stato collocato a riposo per i “gravi errori” che ha commesso nel rispetto delle regole. È quanto dichiarato dal ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso della conferenza stampa che ha tenuto oggi a Berlino. In questo modo, l’esponente del governo federale ha confermato le indiscrezioni diffuse dal settimanale “Der Spiegel” sulle dimissioni di Graichen. Al riguardo, Habeck ha affermato che la “decisione difficile” sulla rimozione del sottosegretario dall’incarico è stata assunta di comune accordo. L’obiettivo era tutelare la fiducia nel ministero dell’Economia e della Protezione del clima. Per Habeck, “tutti commettiamo errori”, ma quelli di Graichen sono stati “di troppo”. Allo stesso tempo, il ministro dell’Economia e della Protezione del clima ha ringraziato “espressamente” il suo sottosegretario. In particolare, Habeck ha sottolineato che Graichen “ha fatto molto” per la Germania, soprattutto per evitare che l’economia del Paese precipitasse in una crisi a causa del rincaro dell’energia.

L’allontanamento di Graichen rientra nell’affare “Testimone di nozze”, che ha scosso il ministero dell’Economia e della Protezione del clima. La vicenda si concentra su sospetti di favoritismo al dicastero con le onde d’urto del caso che si propagano a colpire anche i Verdi, di cui sia Habeck sia Graichen sono esponenti, già criticati come autoproclamati guardiani della questione morale in Germania. La vicenda ha come protagonisti l’ormai ex sottosegretario, considerato il braccio destro di Habeck, e Michael Schaefer, suo testimone di nozze. In particolare, Graichen è stato direttamente coinvolto nella candidatura di Schaefer a presidente dell’Agenzia per l’energia tedesca (Dena), destando sospetti di favoritismo dato il legame tra i due e la loro comune militanza nei Verdi. Soltanto successivamente l’ormai ex sottosegretario ha informato Habeck di questo conflitto di interessi. La nomina del presidente della Dena è stata quindi sospesa, mentre sia il ministro dell’Economia e della Protezione del clima sia Graichen hanno definito la vicenda “un errore”. Tuttavia, il caso ha riacceso le polemiche sull’allora sottosegretario e sul familismo nei Verdi. Prima che Graichen entrasse al ministero, era stato suo cognato Michael Kellner, anch’egli esponente degli ecologisti, a essere nominato sottosegretario nella stessa amministrazione. Questa parentela aveva portato i critici a denunciare la presenza di un “clan Graichen-Kellner” ai vertici del ministero dell’Economia e della Protezione del clima.

Ora, Habeck ha dichiarato che Graichen è stato coinvolto in “fatti” in precedenza non noti, tali da renderne necessario il collocamento a riposo. Il 30 novembre 2022, l’allora sottosegretario all’Economia e alla Protezione del clima ha approvato diversi “schemi di progetto”, classificandoli come “meritevoli di finanziamento” da parte della sua amministrazione. Una delle iniziative, per cui stanziare 600 mila euro, era stata elaborata della sede di Berlino della Lega per l’ambiente e la protezione della natura di Germania (Bund), nel cui consiglio siede Verena Graichen, sorella del sottosegretario e moglie di Kellner. Fino al maggio dello scorso anno, l’ecologista è stata presidente dell’organizzazione. Come evidenziato da Habeck, gli “schemi di progetto” non avrebbero dovuto essere presentati a Graichen e l’allora sottosegretario “non avrebbe dovuto firmarli”. Secondo il ministro dell’Economia e della Protezione del clima, la vicenda ha mostrato “crepe” nel rispetto delle regole da parte di Graichen.

L’ormai ex sottosegretario è stato una figura essenziale nel dicastero, “l’uomo di Habeck per la transizione energetica” secondo l’emittente radiotelevisiva “Ard”. Lo stesso ministro aveva più volte elogiato il suo collaboratore, spingendosi ad affermare che “ha salvato la Germania da una grave crisi dell’energia” e difendendolo in più occasioni dalle accuse per l’affare “Testimone di nozze”. In particolare, Habeck ha assegnato a Graichen il merito di aver assicurato l’approvvigionamento di gas della Germania, di aver evitato il fallimento del gruppo per l’energia Uniper e della riattivazione delle centrali elettriche a carbone. È in questo contesto che è scoppiato l’affare “Testimone di nozze”, con l’Unione cristiano-democratica (Cdu), il principale partito di opposizione al Bundestag, che ha attaccato Habeck e i Verdi minacciando di chiedere l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sul caso. In questo modo, i popolari miravano a Graichen per colpire sia il ministro dell’Economia e della Protezione del clima sia la sua politica per la transizione energetica.

