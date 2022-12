Germania, il ministro dell’Economia Habeck: “Non facciamo tutto il possibile per l’Ucraina”

L'esponente dei Verdi ha aggiunto: “Non vogliamo e non dobbiamo diventare parte della guerra. Tuttavia, ora stiamo facendo tutto ciò che è responsabile per aiutare l'Ucraina”

La Germania “non fa tutto il possibile per sostenere l’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. È quanto dichiarato dal ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, durante un’intervista che ha rilasciato all’emittente radiotelevisiva “Ard”. L’esponente dei Verdi ha aggiunto: “Non vogliamo e non dobbiamo diventare parte della guerra. Tuttavia, ora stiamo facendo tutto ciò che è responsabile per aiutare l’Ucraina”.

Habeck ha poi evidenziato che la Germania non sta fornendo all’ex repubblica sovietica “soltanto rottami dismessi” con gli aiuti militari. Il riferimento è alle critiche rivolte al governo federale per la sua decisione di inviare anche armi, sia leggere sia pesanti, radiate dall’impiego nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr)”. Al riguardo, Habeck ha sottolineato: “Vi sono anche armi molto moderne”. In merito all’esito della conflitto, il ministro dell’Economia e della Protezione del clima ha esortato “l’Europa, gli Stati Uniti, la comunità dell’alleanza transatlantica” a concordare che soltanto l’Ucraina determinerà “come la guerra può essere conclusa con successo”. Per l’esponente dei Verdi, successo significa “non perdere”. Allo stesso tempo, Habeck ha evidenziato che la vittoria è “un concetto aperto”.

