Germania: il ministro dell’Economia Habeck non esclude alternative a embargo su petrolio russo

l ministro dell’Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, non esclude alternative a un embargo sulle importazioni in Germania di petrolio dalla Russia, come sanzione contro questo Paese per la guerra che ha mosso all’Ucraina. Secondo l’esponente dei Verdi, infatti, questo non è necessariamente il modo migliore per danneggiare la Russia. Intervistato dall’emittente televisiva “Zdf”, Habeck ha affermato che “il primo compito è non essere ricattabili” dal presidente russo, Vladimir Putin. La Germania potrebbe quindi attuare un embargo sulle forniture di petrolio dalla Russia, “qualora arrivasse”. Per Habeck, “la seconda questione è quanto intelligente” sia prendere tale decisione. Secondo il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, vi è infatti una reazione emotiva: “Puniamo Putin, non acquistiamo più il suo petrolio”. Tuttavia, potrebbe prodursi “una situazione in cui i prezzi del greggio sul mercato mondiale aumentano notevolmente e Putin, vendendo petrolio ad altri Stati, guadagna di più”. Come evidenziato da Habeck, “questa sarebbe naturalmente un’idiozia controproducente”.

Si deve, infatti, “evitare che il prezzo del greggio aumenti tanto su scala globale così che soltanto Germania, Europa occidentale, Stati Uniti e forse il Canada possano sostenere” tale situazione. Gli altri Paesi potrebbero dover affrontare una crisi economica e Putin potrebbe affermare: “L’Occidente capitalista vi rende poveri, io vi aiuto con uno sconto del 20 per cento” sul prezzo del petrolio”. Con un embargo sul greggio russo, ha avvertito Habeck, Mosca potrebbe dunque guadagnare alleati. Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco ha, infine, dichiarato che la Germania è pronta ad attuare il blocco sulle importazioni di petrolio dalla Russia.

