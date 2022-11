Germania: il giurista Kerber valuta il ricorso contro lo scudo anti-spread della Bce

Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Kerber è noto come uno dei più accesi critici dei programmi dell'Eurotower per l'acquisto di titoli di Stato e ha già presentato diversi ricorsi contro tali iniziative

Il giurista tedesco Markus Kerber ha dichiarato che sta valutando di presentare ricorso contro lo Strumento di protezione della trasmissione della politica monetaria, lo scudo anti-spread della Banca centrale europea (Bce). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Kerber è noto come uno dei più accesi critici dei programmi dell’Eurotower per l’acquisto di titoli di Stato e ha già presentato diversi ricorsi contro tali iniziative. Il giurista ha reso noto che ora “sta discutendo” con i propri clienti di avviare un procedimento contro il Tpi. Secondo Kerber, questo programma viola il mandato dell’autorità monetaria europea, perché consentirebbe acquisti di obbligazioni pubbliche “potenzialmente illimitati” e rivolti principalmente all’Italia. Al riguardo, Kerber ha affermato: “Si tratta sostanzialmente dell’Italia, perché il suo debito è così enorme che né il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) né nessun altro possono gestirlo”. Secondo il giurista, con gli acquisti di titoli mediante il Tpi, la Bce violerebbe il divieto di finanziamento degli Stati membri sancito dai trattati europei. Per Kerber, l’Eurotower “sta diventando apertamente un riassicuratore del debito pubblico” e questo è “un caso clamoroso di finanziamento dei governi”.

Inoltre, se il Tpi fosse attuato, la Bce si assumerebbe un rischio elevato. Kerber ha poi notato che le transazioni effettuate con questo programma sarebbero “nulle, inefficaci”, in quanto in violazione del diritto dell’Ue. Allo stesso tempo, con lo scudo anti-spread la Bce si sostituirebbe ai mercati decidendo quanto il differenziale di rendimento dei titoli degli Stati membri rispetto ai Bund tedeschi è appropriato o meno. Al riguardo, Kerber ha osservato: “Se la Bce dice che non è giustificato uno spread dei tassi di interesse tra Italia e Germania superiore al due per cento, allora prende il posto dei mercati”. Per il giurista, l’opinione della Banca centrale europea secondo cui gli sviluppi sui mercati sono artificiali e non corrispondono al rischio effettivo “contraddice completamente l’intera filosofia dell’Ue”, che intende “promuovere ovunque la concorrenza”.

