Germania: il consigliere per la Politica estera di Scholz accusato di essere filorusso e filocinese

Il consigliere per la Politica estera del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Jens Ploetner, è stato sommerso dalle accuse di essere filorusso e filocinese. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, riassumendo le critiche al discorso che Ploetner ha tenuto alla Società tedesca per la politica estera (Dgap) a Berlino. Nel suo intervento dal titolo “Un cambiamento epocale in divenire”, il diplomatico ha osservato come, nell’analisi della guerra della Russia contro l’Ucraina, i mezzi di informazione siano “ossessionati” dalle forniture di mezzi corazzati all’ex repubblica sovietica da parte della Germania. La stessa attenzione non viene, invece, dedicata agli sviluppi delle relazioni tedesco-russe in futuro. In poco tempo, le affermazioni di Ploetner sono state sommerse da un’ondata di critiche sui social. In particolare, su Twitter, l’economista Jens Schnellenbach ha definito il consigliere di Scholz per la Politica estera “l’uomo di Putin alla Cancelleria”.

Con le sue dichiarazioni, il diplomatico alimenta il sospetto che la Germania sia ancora più preoccupata per le sue relazioni con la Russia che per le esigenze di sicurezza dei Paesi dell’Europa orientale. Contro Ploetner si è scagliato anche Norbert Roettgen, deputato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, della cui commissione Affari esteri è stato presidente dal 2014 al 2021. Secondo l’esponente dei popolari, le dichiarazioni di Ploetner “rivelano che le future relazioni tedesco-russe sono un aspetto essenziale della politica del governo federale per il sostegno all’Ucraina”. In questo modo, ha sottolineato Roettgen, si spiega perché la Germania è riluttante a consegnare armi pesanti all’ex repubblica sovietica. Si tratta della “perpetuazione dell’errore che la Germania, a favore di un rapporto positivo con la Russia, impone un freno all’Ucraina”. Ploetner manifesta “il pensiero che ci ha portato in questa terribile situazione negli ultimi decenni”, ha affermato Marie-Agnes Strack-Zimmermann, deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp) al parlamento federale dove presiede la commissione Difesa.

Ploetner ha provocato polemiche anche per aver esortato ad avere una “visione differenziata” della Cina e a non mettere questo Paese “nello stesso piatto” con la Russia. Il consigliere per la Politica estera di Scholz ha poi sottolineato che per Berlino deve essere “ridurre il più possibile la rivalità sistemica” con Pechino nei “reciproci rapporti internazionali”. Noah Barkin del centro studi German Marshall Fund ha definito “preoccupanti” le dichiarazioni di Ploetner, poiché rafforzano l’idea che Scholz e la sua squadra “non stiano prendendo sul serio la sfida della Cina”. Allo stesso tempo, ci si chiede se chi ha promosso “per anni stretti legami” della Germania con Mosca e Pechino possa passare a una “visione di politica estera adatta alle sfide della nuova era di rivalità sistemica”.

Tale interrogativo viene posto anche dai più stretti alleati della Germania, come gli Stati Uniti. Al riguardo, “Handelsblatt” afferma di aver saputo che la Casa Bianca sarebbe “sconvolta” e considererebbe Ploetner “l’incarnazione del tradizionale atteggiamento della Germania occidentale secondo cui i legami economici portano al riavvicinamento politico”. Le recenti affermazioni del consigliere di Scholz per la Politica estera paiono confermare quanto il diplomatico abbia contribuito a forgiare quei rapporti tra Germania e Russia che “per molto tempo non hanno tenuto conto degli interessi” dell’Ucraina. Tra l’altro, alla Dgap, Ploetner ha dichiarato con riferimento all’ex repubblica sovietica “Soltanto perché si viene attaccati non si è automaticamente uno Stato di diritto migliore”.

