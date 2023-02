Germania: i liberaldemocratici chiedono un approccio più critico con la Cina

Il Partito liberaldemocratico (Fdp) chiede per la Germania un approccio più critico nei confronti della Cina. È quanto si legge in un documento approvato dal gruppo della Fdp al Bundestag, visionato dal quotidiano “Handelsblatt”. Nel testo si legge che la natura di “rivale sistemico” della Cina è stata “giustamente” messa a fuoco nella triade con cui la Commissione europea ha descritto il Paese, definito anche “partner” e “concorrente”. Secondo i deputati della Fdp, Pechino è pronta a “utilizzare la politica commerciale ed economica come uno strumento geopolitico di potere” e sta diventando sempre più una minaccia per l’ordine mondiale basato sulle regole. In considerazione della questione di Taiwan, per i liberaldemocratici la Cina è anche una minaccia per la pace mondiale. “Siamo in una nuova competizione di sistema, e dobbiamo accettarla come tale e pensarvi in maniera strategica”, evidenziano i deputati della Fdp.

Il documento è stato redatto dai vicepresidenti del gruppo liberaldemocratico al Bundestag, Alexander Lambsdorff e Gyde Jensen, con il collega di partito Johannes Vogel. Intervistato da “Handelsblatt”, Vogel ha affermato che la politica della Germania nei confronti di Pechino “deve cambiare, proprio come la Cina è cambiata sotto Xi Jinping”, il suo presidente. Poiché “nessuno vuole un disaccoppiamento completo”, devono essere prese in considerazione delle “alternative”. Secondo Jensen, “la recente escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Cina ha dimostrato ancora una volta che dobbiamo riposizionarci nei confronti della Cina”. Ora, ha aggiunto Jensen, con Xi alla guida del Paese e del Partito comunista cinese vi è “una visione molto più critica della Cina” sia nella società sia nell’imprenditoria della Germania. La classe politica tedesca deve, quindi, “reagire”. In tale prospettiva, il governo federale sta elaborando la Strategia per la sicurezza nazionale e la Strategia per la Cina. Intanto, per i parlamentari della Fdp che pure riconoscono la politica della “Cina unica”, il “crescente uso di minacce militari” da parte di Pechino è “estremamente preoccupante” e la Germania deve prepararsi a uno scenario in cui la Cina attacca Taiwan. “Ciò include l’identificazione dei punti deboli nella nostra infrastruttura critica e nelle dipendenze economiche con rilevanza sistemica, ad esempio attraverso stress test sulla Cina”.

Per far fronte alla crescente aggressività di Pechino, i deputati della Fdp sostengono l’introduzione di stress test sulla Cina per le aziende tedesche, che dovrebbero essere obbligatori soltanto per le imprese “particolarmente critiche”. A prove di questo genere dovrà essere sottoposta anche l’infrastruttura della Germania. L’obiettivo è “l’identificazione di dipendenze rilevanti per la sicurezza, ma anche sistemiche, dalla Repubblica popolare cinese”. Al riguardo, il gruppo della Fdp al Bundestag cita esplicitamente le reti di trasporto e commercio della Germania, con porti, ferrovie e aeroporti, l’approvvigionamento di energia e l’infrastruttura digitale. Allo stesso tempo, i liberaldemocratici propongono l’inasprimento della legge sul commercio estero. In particolare, nel documento si afferma che il governo federale debba concordare all’unanimità su “partecipazioni controverse” della Cina in Germania. L’esecutivo tedesco dovrebbe poi stipulare più accordi di libero scambio. Infine, i deputati della Fdp spingono per la costituzione di una “alleanza delle democrazie”, iniziativa promossa anche dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

