Germania-Francia: i ministri dell’Economia Habeck e Le Maire in visita a Washington

Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, e il ministro dell’Economia e della Finanze francese, Bruno Le Maire, sono da oggi in visita a Washington.

Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l’obiettivo è “mitigare gli effetti” sull’Ue della legge per la riduzione dell’inflazione in vigore negli Stati Uniti (Ira). Secondo fonti del governo francese, Le Maire e Habeck intendono dimostrare come “gli interessi dell’Ue” sono sostenuti da un “solido rapporto franco-tedesco”. Al riguardo, il giurista e politologo Armin Steinbach osserva che, nel rapporto tra Habeck e Le Maire, “il motore franco-tedesco ronza in modo più produttivo e costruttivo” di quanto avvenga nelle relazioni tra il cancelliere Olaf Scholz e il presidente francese, Emmanuel Macron. Oltre a scambiarsi pubbliche attestazioni di amicizia, i due ministri hanno istituito gruppi di lavoro e hanno elaborato su documenti comuni. Per “Handelsblatt”, l’esponente dei Verdi “vuole uno Stato forte nella politica industriale ed è quindi una specie di anima gemella dei francesi” nel governo federale. Tuttavia, “a Parigi ci si chiede se Habeck parli davvero per l’intero esecutivo tedesco”. Inoltre, nell’Ue, la visita a Washington dei ministri dell’Economia di Germania e Francia è “vista con sospetto”. L’interrogativo è se i due Paesi puntino ad affermare l’interesse europeo o quello nazionale. Oltre a colloqui alla Casa Bianca, Habeck e Le Maire incontreranno la segretaria al Tesoro e la rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, rispettivamente Janet Yellen e Katherine Tai.

Un consigliere di Le Maire ha affermato che la visita nella capitale degli Usa è “parte del processo” per fornire una risposta europea ai sussidi dell’Ira. In particolare, si tratta di “difendere condizioni di concorrenza leale tra Stati Uniti e Ue”. Come nota “Handelsblatt”, l’Ira è problematica “soprattutto a causa delle sue regole protezionistiche”, con gli aiuti pubblici destinati ad aziende localizzate negli Usa. Alla metà di dicembre scorso, Habeck e Le Maire hanno presentato una proposta congiunta per una risposta europea all’Ira in cui hanno affermato: “Chiediamo una politica industriale dell’Ue che consenta alle nostre aziende di competere a livello globale, in particolare attraverso la leadership tecnologica”. A tal fine, i ministri dell’Economia di Germania e Francia hanno esortato a velocizzare, semplificare ed espandere gli aiuti di Stato. Inoltre, dal governo francese sono trapelate iniziative di vasta portata, tra cui nuovi finanziamenti europei per sostenere l’industria dell’Ue. Questo punto ha incontrato resistenza in particolare nel ministero delle Finanze tedesco, che teme nuovi strumenti di debito comune europeo.

Nella dichiarazione finale del Consiglio dei ministri, franco-tedesco tenuto a Parigi il 22 gennaio scorso, le parti hanno chiesto “un’azione europea rapida e ambiziosa” che assicuri “competitività e resilienza” dell’industria europea e, al tempo stesso, garantisca “eque condizioni di concorrenza tra gli Stati membri dell’Ue”. A Berlino, Le Maire ha ottimi rapporti anche con il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp). Tuttavia, in politica industriale, “i francesi sostengono chiaramente i Verdi”. Intanto, nella risposta europea all’Ira, Lindner teme una corsa ai sussidi e preferirebbe un nuovo tentativo di accordo di libero scambio tra Ue e Usa. Secondo fonti vicine a Le Maire, una tale intesa “non è una priorità” per il governo francese. Sulla stessa posizione si collocano i Verdi di cui Habeck è esponente. A ogni modo, Francia e Germania sono “molto vicine” nella risposta all’Ira e hanno accolto con favore le proposte della Commissione europea a tal fine. Al riguardo, Steinbach ha osservato che “entrambi i Paesi sono particolarmente critici nei confronti degli Ira e trarrebbero beneficio dall’allentamento delle restrizioni sugli aiuti di Stato da parte della Commissione” europea.

Allo stesso tempo, gli altri Stati membri dell’Ue temono che Germania e Francia utilizzino il dibattito sull’Ira per sostenere le loro industrie colpite dalla crisi dell’energia. A Washington, Habeck e Le Maire intenderebbero quindi rappresentare principalmente gli interessi delle aziende automobilistiche tedesca e francese, non gli interessi comuni dell’Ue. Inoltre, la Francia è sospettata di sfruttare la questione dell’Ira per “realizzare vecchi sogni di politica industriale”. Secondo Le Maire, la normativa europea sugli aiuti di Stato dovrebbe essere sospesa fino al 2030 per poter distribuire efficacemente i sussidi. Per altri Stati membri, ciò andrebbe “troppo oltre” con un’abrogazione della regole che non sarebbe temporanea, ma “di fatto permanente”. Ora, fonti vicine al ministro dell’Economia francese sottolineano che la Commissione europea è stata coinvolta nella preparazione del viaggio a Washington con Habeck, i cui obiettivi sono “pienamente coerenti” con la visione formulata dall’esecutivo dell’Ue.

