Germania, “Faz”: miserevole il bilancio della ministra della Difesa Lambrecht

È “miserevole” il bilancio della ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, a poco più di un anno dall’entrata in carica del governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz (8 dicembre 2021). Come afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le Forze armate della Germania (Bundeswehr) sono “in uno stato peggiore” rispetto ad allora, nonostante le promesse di Scholz sul loro potenziamento e Lambrecht non ha apportato “alcun miglioramento”. La Bundewehr “manca di armi, munizioni, personale e autorità politica”. Dal primo gennaio prossimo, la Germania assumerà il comando a rotazione della Task force congiunta ad altissima prontezza della Nato, ma non potrà schierarvi i 18 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Puma che aveva precedentemente previsto. A causa di gravi malfunzionamenti, i veicoli dovranno essere sostituiti dai Marder, in servizio nell’esercito tedesco dal 1970. Inoltre, il contingente tedesco per la Vjtf è praticamente privo di artiglieria e deve fare affidamento su apparecchiature radio obsolete. In generale, Lambrecht non è ancora riuscita a migliorare “la miserabile situazione” della Bundeswehr in nei materiali. L’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) “non ha nemmeno provato a riorganizzare gli appalti e il suo ministero”, diversamente dagli impegni assunti a tal fine. Per la “Faz”, la ministra della Difesa tedesca “non ha la competenza e l’impegno per il più grande compito di politica di sicurezza degli ultimi decenni”.

La speranza iniziale dell’esercito per un equipaggiamento migliore e quindi “le possibilità di sopravvivenza in caso di guerra” lasciano il posto a “una grande delusione, di cui Lambrecht, ovviamente, non vuole sentire parlare”. Al suo dicastero, Lambrecht si è circondata di una cerchia di fedeli e pare non ascoltare il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Eberhard Zorn, né gli altri militari. Allo stesso tempo, Lambrecht è riuscita ad alienarsi il sostegno del governo, per cui è diventata “un peso” a causa dei suoi “risultati insoddisfacenti”. L’iniziale sostegno che la ministra della Difesa tedesca ha offerto all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa, ossia elmetti e armi provenienti dai depositi della Repubblica democratica tedesca, ha gettato la Germania “nel ridicolo”. Per un aiuto militare “più ampio e più efficace” all’Ucraina da parte del Paese, è stata necessaria la pressione degli Stati Uniti e del Bundestag.

Si è dunque rivelata errata la decisione di assegnare la Difesa a Lambrecht, che aveva chiesto per sé il ministero dell’Interno. L’esponente della SpD, il cui interesse per le questioni di politica internazionale “era minimo, non sembra essere realmente interessata alla Bundeswehr”, tanto che in 23 anni da deputata al Bundestag non ha mai visitato le truppe tedesche all’estero. Ora, molti in Germania temono che la Bundeswehr non sia in grado di difendere il Paese. A seguito della guerra in Ucraina, Scholz ha dichiarato che il bilancio della difesa sarebbe aumentato da subito al 2 per cento del Pil, come previsto dall’obiettivo stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. Tuttavia, per Lambrecht, tale soglia potrà essere raggiunta “in media in cinque anni”. Inoltre, il cancelliere ha annunciato la costituzione di una divisione operativa e di una brigata da combattimento da schierare negli Stati del Baltico. Il governo federale ha istituito un fondo speciale da 100 miliardi di euro per la Bundeswehr, ma il valore reale è sceso a 85 miliardi di euro. A causa del superamento dei limiti di spesa, diversi progetti che avrebbero dovuto essere finanziati da tale strumento sono stati trasferiti al bilancio ordinario della difesa. Inoltre, del fondo speciale per la Bundeswehr “finora non è stato speso quasi nulla”, se non 9,9 miliardi di euro per l’acquisto di 35 caccia F-35A, prodotti dal gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin. Le truppe attendono ancora i miglioramenti promessi in termini di armi e materiali.

La Bundeswehr soffre poi di una grave carenza di munizioni. Secondo i requisiti della Nato, le scorte dovrebbero essere sufficienti per almeno 30 giorni di combattimento, ma i depositi della Germania basterebbero per appena due giornate di operazioni. Per risolvere il problema, Lambrecht ha chiesto fondi aggiuntivi al ministero delle Finanze, che ha respinto la domanda e ha invece offerto sostegno per la riorganizzazione del dicastero della Difesa. “Un’altra vergogna per Lambrecht”, come sottolinea la “Faz”, secondo cui la gestione dell’esponente della SpD segna “un anno sprecato per la Bundeswehr, un anno negativo per la sicurezza della Germania”.

