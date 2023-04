Gentiloni: “Italia e Ue dovrebbero arrivare rapidamente allo sblocco della terza tranche del Pnrr”

Italia e Unione europea dovrebbero arrivare “rapidamente” ad un accordo per sbloccare la terza tranche da 19 miliardi di euro prevista nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha detto il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista rilasciata la quotidiano “Les Echos”.

“L’Italia è il solo Paese, con la Spagna, ad essere già arrivato alla terza domanda di esborso”, ha detto Gentiloni. “Riconosco che storicamente il mio Paese ha conosciuto delle difficoltà per assorbire dei fondi europei”, ha aggiunto il commissario, spiegando che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il suo governo “sono molto impegnati” nel dossier. Gentiloni ha inoltre commentato i cambiamenti al Patto di stabilità sostenendo che certe regole erano “così severe” da non essere “applicabili”. “D’ora in avanti, c’è un forte incitamento a investire”, ha detto Gentiloni, spiegando che aumentando al qualità delle spese pubbliche orientandole verso le priorità europee si ha diritto a delle correzioni “più dolci”.

