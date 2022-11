Gelmini: “Siamo determinati a far proseguire l’esperienza del governo Draghi”

“Siamo testoni liberali, determinati a far proseguire l’esperienza del governo Draghi”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in un’intervista al “Messaggero”. “È il programma riformista, europeista ed atlantista nel suo complesso, partendo naturalmente dal Pnrr”, ha proseguito. “Se fossimo al governo – ha spiegato – coglieremmo la grande chance che ci offre: gettare le basi per concepire una politica economica di medio-lungo termine. Sono convinta che i punti di partenza imprescindibili in questo senso siano le misure contro l’inflazione e a favore del potere d’acquisto delle famiglie, le detassazioni per i giovani e quelle per fare fronte al caro energia”. “La diversificazione energetica – ha detto il ministro – è irrinunciabile. Visto il crescente fabbisogno e l’autunno e inverno che ci attendono, serve il giusto mix di rinnovabili e nucleare. Le sole tecnologie rinnovabili richiederebbero impianti eolici e fotovoltaici in misura almeno tripla rispetto alla combinazione di rinnovabili e nucleare”. “Non tiriamo Draghi per la giacca, ma non vogliamo nemmeno gettare alle ortiche il lavoro svolto. Mandare a casa il governo è stata una scelta scellerata che ha condannato l’Italia all’instabilità. Dobbiamo riprendere da subito il percorso interrotto”, ha continuato. La presenza sua e delle ministre Carfagna e Bonetti sta a dimostrare la continuità di “Italia sul serio” con il governo Draghi. È questa la chiave per provare a conquistare i voti dei moderati di Forza Italia e Lega? “Sì. Serietà e riforme per fare vivere un programma e un metodo di cui avevamo già iniziato a raccogliere i frutti. Perciò ci rivolgiamo ai delusi di Forza Italia e Lega, agli astenuti e ai moderati che non condividono l’appiattimento su Fratelli d’Italia”, ha chiarito Gelmini. Perché questi moderati dovrebbero votarvi? “Moderati, riformisti e, anche, liberali. Perché non ci pieghiamo ad interessi di parte e perché, soprattutto in questa difficile campagna, mi pare evidente la nostra coerenza rispetto all’agenda Draghi, o agenda Italia, ovvero una proposta priva di televendite e più aderente alle richieste dei nostri concittadini”, ha precisato il ministro. “A noi – ha concluso – era ed è chiaro che gli italiani preferiscono un Draghi impegnato in Europa per ottenere un tetto al prezzo del gas di cui beneficiano famiglie e imprese, piuttosto che una campagna elettorale sotto l’ombrellone”.

