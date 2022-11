Gelmini: “Dopo il voto avanti con il metodo di lavoro e dell’agenda Draghi su riforme e investimenti”

Una parte rilevante dell’elettorato “si sentirebbe rassicurata” dalla prosecuzione del metodo di lavoro e dell’agenda Draghi su riforme e investimenti. Lo dice in un’intervista a “La Stampa”, la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini che torna a spiegare il perché dell’addio a Forza Italia e la nuova sfida con Azione. FI “avrebbe dovuto distinguersi dalla Lega, invece l’appiattimento è stato totale” lasciando “le impronte digitali sulla caduta di Draghi” solo “per inseguire i calcoli elettorali di Salvini”. “Hanno voltato le spalle alle famiglie e alle imprese e all’Italia”, sottolinea Gelmini. “Se un partito perde tre ministri di un governo che ha sostenuto, qualche domanda dovrebbero farsela. E come un disco rotto ripetono che dovremmo dimetterci… Peccato che le Camere siano sciolte: da cosa dovremmo dimetterci?”, sottolinea. La ministra sottolinea poi che la cosiddetta ‘agenda Draghi’ deve essere portata avanti. “Ho aderito ad Azione – spiega – anche perché Carlo Calenda non ha avuto la benché minima esitazione ad indicare la necessità di proseguire su quella strada” segnata dal premier. Sulle alleanze in vista delle elezioni, conclude: “Non so come andrà a finire, ma so che in Azione partecipo a costruire un progetto politico nuovo, guardando al futuro e non alle coalizioni del passato”.

