Gelmini boccia il disegno di legge sull’autonomia: “È solo uno spot per le regionali”

Il disegno di legge del governo sull’autonomia è solo “uno spot per le regionali”, una “bandierina elettorale”, per Mariastella Gelmini. L’ex ministra, attualmente portavoce e vicesegretaria di Azione, in un’intervista alla “Stampa” boccia il lavoro del ministro Roberto Calderoli e sul presidenzialismo avverte: “Meglio il premierato, lasciamo in pace il Quirinale. E la Costituzione non si cambia con interventi ‘spot’, ci vuole una bicamerale”. Il premier Meloni dice che non è vero che l’autonomia differenziata ‘toglie ad alcuni per dare ad altri’.

Gelmini ha seguito il dossier da ministro fino a pochi mesi fa: “L’autonomia differenziata è prevista in Costituzione, peraltro introdotta nel 2001 da un governo di centrosinistra, ma non è mai stata attuata. Per me il tema non è se si debba fare o no. Per noi va fatta, il problema è come la si fa. Noi pensiamo che debba essere fatta bene, evitando di spaccare il Paese e di aumentare burocrazia e inefficienze”. E il ddl del governo non è fatto bene: “Per farla bene ci sono due presupposti: le materie che si possono assegnare e i cosiddetti Lep, i livelli essenziali di prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Noi riteniamo che la nuova bozza Calderoli sia insufficiente perché è confusa e pasticciata. Innanzitutto perché non chiarisce sufficientemente le modalità di finanziamento dei Lep, anche se rispetto alle prime bozze ci sono state vistose marce indietro”. “E poi – continua l’ex ministra – perché anche sulle materie francamente non c’è chiarezza. Risulta una bandierina elettorale. Approvare in fretta e furia un ddl in consiglio dei ministri – alla vigilia del voto in Lombardia – è solo uno spot per le regionali”.

Insomma Calderoli deve fermarsi e ricominciare: “Intanto con questa bozza Calderoli vuol far credere ai lombardi e ai veneti che dopodomani ci sarà l’autonomia. In realtà non è così, comunque passeranno anni. Quella bozza è un annuncio, appunto una bandierina elettorale”. E poi c’è l’altra questione di fondo, le materie da trasferire alle Regioni: “l’elenco in Costituzione fu scritto in fretta e furia nel 2021, ma dentro ci sono vistose incongruenze. E da allora c’è stato il Covid, la guerra con la crisi energetica. E’ cambiato il mondo”. “Noi – conclude Gelmini – non avremmo mai pensato di devolvere l’istruzione, per esempio. E come si può pensare di affidare alle Regioni la produzione di energia? Lo stessa vale per le reti infrastrutturali, che devono rimanere allo Stato. Dobbiamo uscire dalla logica Nord-Sud”.

