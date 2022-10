Gasparri presenta un ddl sui “diritti del concepito”. Insorgono le opposizioni

Maurizio Gasparri presenta un ddl sui “diritti del concepito” e si scatena la polemica politica. Il senatore di Forza Italia chiarisce: “Lo presento da tempo all’inizio di tutte le legislature, è un impegno morale che avevo preso con Carlo Casini del movimento per la vita, che fu a lungo deputato Dc e che è scomparso alcuni anni fa. Mi farebbe piacere una discussione serena su questi temi”. Per Gasparri serve, quindi, una discussione che avesse “almeno come obiettivo la applicazione delle intera legge 194, che non va abolita, ma che andrebbe rispettata in tutte le sue norme. Parlare della vita sarà lecito o no? Ripresento sempre questa proposta sperando che prima o poi si possa discutere con serenità di questi temi. Nessuna imposizione ma nessuna fuga davanti a questioni di cui comprendo la rilevanza, la delicatezza e la complessità”.

Tanto è bastato per far insorgere le opposizioni. Simona Malpezzi, capogruppo dei senatori del Partito Democratico, scrive su Twitter: “Forza Italia ripresenta il ddl per modificare l’art 1 del Codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del nascituro. Questa è la destra che ha a cuore la libertà delle donne, la destra che dice che non toccherà la 194. Inaudito”.

Il commento di Carlo Calenda, invece, è sugli eventi degli ultimi giorni, compresa la proposta di Gasparri: “Oggi La Russa ha rivendicato i busti di Mussolini; Fontana si è espresso contro le sanzioni; Berlusconi ha riallacciato i rapporti con Putin; e Gasparri si è espresso contro il diritto all’aborto. Così questa coalizione non regge sei settimane, altro che sei mesi. Ridateci Draghi”.

Sarà dura l’opposizione del Movimento 5 Stelle, annuncia Giuseppe Conte: “La proposta di legge di Gasparri contro l’aborto, Berlusconi in luna di miele con Putin: se vogliono guidare l’Italia in questa direzione andranno a sbattere contro un muro. Noi” .

