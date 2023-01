Gasparri: “L’aumento dei tassi rischia di creare nuovi danni. La Bce eviti altri errori”

"Che la Lagarde non valga quanto il suo predecessore Mario Draghi lo abbiamo capito tutti da tempo. Non servono ulteriori prodezze per dimostrarlo ancora"

Maurizio Gasparri contro la Bce. Per il senatore di Forza Italia “l’aumento dei tassi di interesse rischia di creare nuovi danni”. Per questo – avverte il vicepresidente del Senato – “gli italiani che hanno voce in capitolo negli organi della Bce facciano sentire la loro voce”.

Gasparri torna sulla decisione della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, di innalzare i tassi di interesse per far scendere l’inflazione: “Al di là delle ipocrisie che ammanta la banca centrale con la sua autonomia, tutti sanno che la Lagarde non passerà alla storia per il suo operato”. Poi l’affondo: “La Bce eviti nuovi errori e altri danni all’economia del Continente. Che la Lagarde non valga quanto il suo predecessore Mario Draghi lo abbiamo capito tutti da tempo. Non servono ulteriori prodezze per dimostrarlo ancora. A vedere la Lagarde all’opera e Draghi senza incarichi verrebbe voglia di fare una inversione di ruoli, ma si sa che purtroppo non si può”.

