Garrone (Erg): “Le rinnovabili vinceranno ma spegnete la burocrazia”

Alessandro Garrone guida la Erg fondata dal nonno. Nasce come petroliere, ma oggi non lo è più. “L’acronimo significa Edoardo Raffinerie Garrone, potrebbe essere anche Edoardo Rinnovabili Garrone – racconta il vice presidente esecutivo Alessandro a “L’Economia del Corriere della Sera” -. La sigla non la cambiamo però, ci piace”. Oggi Erg produce solo energia rinnovabile. “Ormai abbiamo 3,3 miliardi di capitale investito di cui l’80 per cento in eolico e il 20 per cento in solare — spiega Garrone che è anche vicepresidente dell’Aidaf, l’Associazione delle aziende familiari — Siamo focalizzati totalmente sulle rinnovabili, che faranno parte del nostro futuro. Nel 2008 avevamo il 20 per cento in eolico su 2,2 miliardi di capitale investito, il resto era petrolio e gas naturale”. Una rivoluzione in pochi anni. Si capisce dunque perché l’imprenditore genovese pensi due cose. La prima: malgrado la riscoperta delle fonti fossili dell’ultimo anno, indietro non si torna. “Non siamo più in emergenza, ci stiamo attrezzando. Di qui al prossimo inverno per l’Italia, con più importazione di gas cie altri Paesi e più capacità sulle rinnovabili, il problema sarà ridotto. Noi di Erg abbiamo una pipeline da 3,8 gigawatt su eolico, solare, stoccaggio in Italia e in Francia, Regno Unito, Spagna, Germania”.

La seconda: è importante per le aziende del settore unirsi, così da affrontare in modo più strutturato la concorrenza e il mercato. Questo detto da un’azienda presente in nove Paesi e lievitata, oltre che per sviluppo organico e repowering, anche per acquisizioni. Quattro solo nell’ultimo anno tra Spagna e Italia: tre nel solare e una nell’eolico. “Siamo entrati in Spagna e Svezia, siamo forti in Francia e Germania, in Uk stiamo crescendo. Guardiamo a opportunità anche in altri Paesi europei”. Secondo Garrone, le aziende familiari italiane “hanno ottime capacità di fare affari, ma per potersi sviluppare hanno bisogno di seguire l’esempio delle tedesche, più grandi. Servono poli, fusioni, accordi, apertura del capitale. Le nuove generazioni sono più disposte a farlo”.

Sulla scelta totale delle rinnovabili, insomma, non ci sono rimpianti in Erg: “Non ci dispiace avere ceduto l’oil. Il ritorno alle fonti fossili è temporaneo, dovuto a una situazione di necessità. Il contributo delle rinnovabili sarà sempre maggiore”. Ma per arrivare agli obiettivi dell’Agenda Onu l’Italia deve correre: “Bisognerebbe installare dieci gigawatt all’anno, ne sono stati installati solo tre e perlopiù nel solare domestico. Di questo passo non arriveremo mai agli obiettivi al 2030”. “Abbiamo tempi di autorizzazione lunghissimi, – rileva il manager – in media cinque anni per un parco eolico. Colpa anche di un forte disallineamento tra regioni e governo centrale e di un’eccessiva burocrazia: per il via libera servono una trentina di pareri degli uffici istituzionali. Bisogna semplificare, il quadro regolatorio va cambiato”, ha concluso Garrone.