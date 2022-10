Gallo (Italgas): “Il tetto europeo al prezzo del gas è giusto”

Secondo l'Ad dell'azienda "quello che però dobbiamo mettere a fuoco, in queste settimane, in queste ore, è che il mondo energetico ha bisogno di interventi di lungo termine, orientati a governare il nostro mondo non sulla base ciò che serve nei momenti straordinari ma sulla base di ciò che serve nei momenti ordinari"

Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, la più importante tra le società italiane specializzate nell’attività di distribuzione del gas, dice in una intervista a “Il Foglio” che rinunciare al gas russo non è semplice, ovviamente, e costringerebbe l’Italia a fare scelte complicate, difficili, toste. Ma Gallo spiega che l’Europa, e ovviamente anche l’Italia, hanno il dovere di non escludere nulla: “La guerra in Ucraina ha riportato in primo piano il tema dell’eccessiva dipendenza dell’Europa da un solo fornitore e la necessità di vincere l’inerzia che ha determinato questa situazione. Quest’urgenza ha indotto la Commissione europea a tracciare un percorso chiaro per sostituire da qui al 2030 i 155 miliardi di metri cubi di gas naturale che l’Europa ha importato nel 2021 dalla Russia. Per farlo, aumenteranno di 50 miliardi le importazioni di Gnl da Qatar, Stati Uniti, Egitto e Africa occidentale”. “Per quanto riguarda l’Italia, – continua – i miliardi di metri cubi di gas provenienti ogni anno dalla Russia a cui bisognerebbe rinunciare per far fronte a un embargo sono 29. Rinunciare a questi 29 miliardi, sulla carta, come numero complessivo, potrebbe essere anche fattibile, ma il problema non è il numero generale ma è nel riuscire a soddisfare la domanda di punta che si registra nei mesi più freddi e che in media è tre o quattro volte più alta rispetto a quella che è la domanda più bassa che si registra nei mesi più caldi”. “E se dovessimo fare i conti con l’embargo, – osserva ancora l’amministratore delegato – una volta che si è fatto tutto ciò che era possibile fare per lavorare sulle maggiori importazioni, e dunque sull’offerta, non resterebbe che lavorare sull’utilizzo del gas, e dunque sulla nostra domanda. L’embargo non è un’utopia e di fronte a un dramma come quello ucraino onestamente non mi stupisco che sia un’opzione al vaglio”.

Oltre ad aspettare il taglio delle importazioni, lavorare a livello europeo a un tetto relativo al prezzo del gas potrebbe essere una buona idea: “Combattere le speculazioni con un price gas penso sia giusto e penso che sia un’operazione da perseguire. Quello che però dobbiamo mettere a fuoco, in queste settimane, in queste ore, è che il mondo energetico ha bisogno di interventi di lungo termine, orientati a governare il nostro mondo non sulla base ciò che serve nei momenti straordinari ma sulla base di ciò che serve nei momenti ordinari”. E lavorare sull’ordinarietà, sostiene Gallo, significa lavorare a una transizione energetica ed ecologica che metta da parte l’ideologia e concentri la sua attenzione su due parole chiave: efficienza e neutralità: “La pandemia ci ha mostrato in tutta la sua evidenza quanto sia imprescindibile l’innovazione tecnologica, che nel nostro mondo si traduce in trasformazione digitale di asset, processi e servizi. Allo stesso modo, gli choc generati dai mercati energetici hanno rimarcato l’urgenza di azioni volte a favorire la diversificazione delle fonti e la decarbonizzazione dei consumi”.

Tutte le fonti, anche il nucleare: “La strada del nucleare va certamente seguita a livello di ricerca e di sviluppo per il futuro e anche su questo terreno non servono ideologie. Ma a chi oggi sostiene che i paesi che hanno il nucleare abbiano una indipendenza energetica migliore della nostra rispondo che le cose non stanno così: l’indipendenza energetica è data dalla capacità di un paese di avere il maggior numero possibile di fonti di approvvigionamento e le rinnovabili su cui ha scommesso l’Italia offrono al nostro paese la possibilità di avere una diversificazione migliore anche rispetto ai paesi che vivono di nucleare”, ha concluso Gallo.

