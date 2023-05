G7: Zelensky incassa il fermo sostegno degli alleati nell’ultima giornata del vertice

Il presidente ucraino ottiene dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di aiuti militari da 375 milioni di dollari. Via libera da Biden alla fornitura di caccia F-16 da parte dei Paesi che ne hanno in dotazione. Unica raccomandazione del presidente Usa: "Non siano usati per colpire il territorio russo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato assoluto protagonista dell’ultima giornata del vertice del G7 di Hiroshima, in Giappone. Giunto ieri dall’Arabia Saudita, dove aveva preso parte anche al summit della Lega araba, Zelensky ha incassato il fermo sostegno dei suoi più importanti alleati e, soprattutto, ha ricevuto rassicurazioni in merito all’assistenza militare che il suo Paese riceverà nelle settimane a venire, in vista dell’attesa controffensiva contro le forze d’invasione della Russia. Ai lavori dell’ultima giornata non ha partecipato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rientrata anzitempo in Italia per recarsi nelle zone dell’Emilia-Romagna e delle Marche colpite dalle alluvioni di questa settimana. Per Zelensky l’appuntamento più importante è stato quello con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha concesso il via libera alla fornitura di caccia F-16 all’Ucraina da parte di diversi Paesi alleati che ne hanno in dotazione (con la rassicurazione che non saranno usati per colpire obiettivi in territorio russo), che ha promesso assistenza nell’addestramento dei piloti e che, soprattutto, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 375 milioni di dollari a favore delle forze di Kiev. Il pacchetto, precisa una nota del Pentagono, include munizioni per obici da 155 millimetri e per i sistemi lanciarazzi multipli Himars, sistemi anticarro Tow e Javelin, proiettili a guida laser, veicoli per la prima assistenza medica, sistemi per il supporto logistico e componenti di ricambio.

Zelensky, che nel frattempo ha negato che la città di Bakhmut sia stata completamente conquistata dalle forze russe (come annunciato ieri dal capo del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin), ha espresso accorate parole di ringraziamento per gli alleati e ha ribadito che non tratterà con l’omologo Vladimir Putin fino a quando l’ultimo militare russo non avrà lasciato l’Ucraina. La controffensiva, ha aggiunto, ci sarà, e quando inizierà “i russi se ne accorgeranno”. Anche Biden ha tenuto una conferenza stampa al termine del vertice, nella quale ha sottolineato la “ferma” risolutezza dei partner del G7 a sostenere Kiev e nella quale si è poi dilungato sui rapporti con la Cina. Il presidente statunitense ha detto di attendersi “molto presto” una fase di “disgelo” con l’omologo Xi Jinping, con cui le comunicazioni si sono interrotte dopo la vicenda del “pallone-spia” cinese abbattuto sui cieli degli Stati Uniti nel febbraio scorso. Tuttavia, ha precisato, gli Stati Uniti e i loro alleati – il Giappone in testa – sono “più uniti di quanto non siano mai stati” nella determinazione a impedire a Pechino di modificare unilateralmente lo status quo nell’Indo-Pacifico, che si parli di Taiwan e che si parli di Mar Cinese Meridionale.

Una determinazione, ha sottolineato Biden, che si riflette chiaramente nel comunicato congiunto diramato ieri dai leader del G7, che criticano la crescente assertività militare di Pechino e l’uso della “coercizione economica” verso i Paesi del cosiddetto “Sud globale”, e che invitano Xi a usare la propria influenza per convincere Putin a ritirare i suoi uomini dall’Ucraina. Il comunicato è stato duramente contestato dalla Cina, che attraverso il suo ministero degli Esteri ha espresso “profonda insoddisfazione” per la posizione espressa dal G7, accusato di allinearsi a posizioni che “servono prima di tutto gli interessi degli Usa”. In conferenza stampa, prima di tornare negli Stati Uniti per partecipare alle trattative sul debito federale, Biden ha anche precisato che sul piano economico i leader del G7 non vogliono perseguire il “disaccoppiamento” con la Cina, ma ridurre i rischi connessi a catene globali di distribuzione che dipendono “da un solo Paese” per alcuni materiali critici.

A margine del vertice, il presidente statunitense ha avuto anche un brevissimo incontro con il sudcoreano Yoon Suk-yeol e con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, entrambi invitati a una riunione formale trilaterale a Washington sul tema del contenimento dell’assertività cinese e della risposta alla minaccia nucleare della Corea del Nord. Sempre a margine dei lavori si è tenuto a Hiroshima l’incontro del gruppo Quad – con i leader di Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Australia – che era in programma a Sydney il 24 maggio ma che è stato riorganizzato in formato minore a causa dei sopraggiunti impegni del presidente Usa a Washington. Biden, Kishida, il premier indiano Narendra Modi e l’australiano Anthony Albanese hanno comunque concordato l’istituzione di un partenariato teso ad agevolare lo sviluppo di qualità della rete di cavi sottomarini per le telecomunicazioni nell’Indo-Pacifico. L’intesa è parte degli sforzi del Quad tesi a migliorare la connettività regionale attraverso lo sviluppo di una “infrastruttura resiliente”. “Riconosciamo l’urgente necessità di supportare reti di cavi sottomarini di qualità nell’Indo-Pacifico, che sono cruciali per la crescita e la prosperità globali”, afferma un comunicato congiunto diffuso al termine dell’incontro.

Nella conferenza stampa conclusiva del G7, Kishida ha parlato di un vertice che ha dato “dimostrazione dell’inflessibile solidarietà del G7 all’Ucraina, e della nostra determinazione a tutelare l’ordine internazionale libero e aperto basato sul diritto”. Le sette economie più avanzate e aperte al mondo, ha aggiunto il premier giapponese, “non accettano alcuna modifica dello status quo attraverso l’uso della forza, ovunque si verifichi nel mondo”. Un ringraziamento a Kishida e alla presidenza giapponese è giunto via Facebook da Giorgia Meloni, che ha definito il summit di Hiroshima “molto intenso”. “Con gli altri capi di Stato e di governo ho trascorso due giorni scanditi da molte sessioni di discussione e incontri bilaterali, che ci hanno permesso di affrontare questioni cruciali del nostro tempo”. “Il prossimo anno – ha aggiunto Meloni – toccherà all’Italia ospitare il G7, e lo faremo in Puglia, Regione simbolo dell’incontro tra Occidente e Oriente. È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito”. “Continuiamo a lavorare insieme, nell’unità di tutti i membri, dimostrando che il G7 è forte e determinato, pronto per affrontare le sfide presenti e future, per la pace e la sicurezza internazionale e delle nostre Nazioni”, ha concluso il presidente del Consiglio.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram