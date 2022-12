G7, ministri del Commercio contro Mosca: “Saldi nell’applicare sanzioni senza precedenti”

Aumentare la pressione sulla Russia, limitare i mezzi di Mosca per finanziare la sua aggressione all’Ucraina e aiutare Kiev nella fase di ripresa economica quando il conflitto terminerà. Questo è quanto concordato dai ministri del Commercio del G7 che oggi si sono riuniti al castello di Neuhardenberg in Brandeburgo, nell’ambito della presidenza di turno della Germania. I ministri e rappresentanti assicurano che i Paesi del G7 manterranno ed amplieranno gli sforzi comuni “per impedire alla Russia di trarre profitto dalla sua aggressione illegale” e ridurre la capacità di Mosca di portare avanti la guerra. “Il commercio può essere un importante motore per la ripresa economica dell’Ucraina”, hanno affermato nella dichiarazione finale. “Continuiamo a condannare l’attacco bellico brutale, non provocato, ingiustificabile e illegale della Russia contro l’Ucraina. Restiamo saldi nel nostro impegno sulle nostre sanzioni senza precedenti e nella difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole”, si legge ancora nella dichiarazione firmata oggi dal sottosegretario per agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, che ha rappresentato l’Italia alla riunione.

Sulla ricostruzione dell’Ucraina, è emerso durante la ministeriale che saranno necessari circa 350 miliardi di euro. “Una somma gigantesca”, l’ha definita il padrone di casa, il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, aggiungendo che le società tedesche potrebbero già investire in Ucraina e sottolineando che il Paese aggredito dalla Russia riceverà “altre armi, le armi giuste”. Habeck si è anche soffermato sugli ultimi sviluppi sul terreno del conflitto, con l’avanzata delle truppe di Kiev e il ripiegamento di quelle russe, che dimostrano, a suo dire, come “i dittatori che disprezzano il diritto internazionale possono perdere la battaglia”. Ora, “vi è la speranza che il conflitto finisca”. L’Ucraina, nelle parole dell’esponente dei Verdi tedeschi, ha “ridato speranza al mondo” ed è “impressionante” il suo coraggio nella lotta contro la Russia da cui è stata invasa.

Il ministro si è poi soffermato su altri temi che sono stati al centro del dibattito oggi nella località del Brandeburgo, come la necessità di riformare l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), in quanto attualmente “gravemente guasta” e pertanto deve essere riformata. “Sempre più Paesi si sono allontanati” dall’Omc perché gli Stati Uniti “credono che la Cina la stia usando per i propri interessi politici”. Tuttavia, l’organizzazione deve essere preservata e ciò che serve è una sua “rinascita”, ha spiegato il ministro secondo cui è necessario garantire che vi sia un’istanza in grado di “fungere da conciliatore e porre le regole” del commercio. Nella dichiarazione finale, i ministri del Commercio del G7 hanno sottolineato di volere puntare ad avere un sistema di risoluzione delle controversie nell’ambito dell’Omc entro il 2024. I ministri si impegnano a lavorare in modo costruttivo sulla riforma dell’Omc. Quest’ultima “deve riflettere i nostri valori condivisi come l’apertura, la trasparenza, la concorrenza leale e lo stato di diritto”, hanno scritto i ministri.

In questo contesto, va affrontata con determinazione la questione della diversificazione delle fonti energetiche, su cui i ministri hanno convenuto su una impronta che sia più sostenibile possibile. Nel commercio internazionale, la “regola generale” deve essere “il multilateralismo” e “non i blocchi” di scambi bilaterali, hanno rilevato. In tale prospettiva, deve essere superato lo stallo nell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), che va riformata, hanno ribadito i ministri dei “Sette”: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Anche il dossier dei rapporti con la Cina è stato toccato durante i colloqui di oggi. Secondo Habeck dovrebbero essere più equilibrati e non improntati a scambi commerciali di qualsiasi genere perché non più sostenibili. “Risponderemo in maniera coordinata alle iniziative che la Cina pone in essere per proteggere il proprio mercato”, ha affermato il ministro tedesco. In questo senso, l’accordo comprensivo sugli investimenti tra Ue e Cina è inteso anche ad “affrontare le asimmetrie nei rapporti economici” tra le parti, ha spiegato il commissario europeo al Commercio, Valdis Dombrovskis, presente anche lui all’incontro. “Dobbiamo vedere” come occuparci della questione “anche con altri mezzi” perché “la Cina è uno dei motivi di preoccupazione” in merito alle “distorsioni” del commercio internazionale. “Vi sono diverse questioni di cui essere preoccupati, ma certamente dobbiamo discuterne tra i partner sulla maniera migliore per affrontarle”, ha aggiunto.

Il sottosegretario Di Stefano ha parlato di “sensazioni molto positive” dalla riunione del G7 sul commercio e di un bilancio positivo dell’incontro che non era “scontato”, in quanto “forse ciò che più accomuna i Paesi del G7 in questo momento è la grande sofferenza dei loro governi e della loro popolazione, soprattutto”. Di Stefano ha osservato che il gruppo deve fare i conti con la crisi energetica e quella delle catene di approvvigionamento, oltre ai “lasciti della pandemia” di Covid-19. È dunque in corso “uno stress test sui cittadini”, che vengono da “anni complicati”. Pertanto, come ha osservato Di Stefano, “è normale che vi sia una sensazione di frustrazione anche verso la classe politica che ha gestito la crisi”. La riunione è stata, invece, “molto positiva anche in termini di creatività”, ha aggiunto il sottosegretario, ricordando che la discussione si è concentrata sull’Ucraina, rappresentata a Neuhardenberg da Yulia Svyrydenko, vicepremier e ministra dello Sviluppo economico e del Commercio. Come osservato da Di Stefano, la presenza dell’esponente del governo di Kiev è stata “molto utile”, in primo luogo perché ha permesso di conoscere “la situazione sul campo” nell’ex repubblica sovietica.

