G7, Meloni ringrazia Kishida: “L’anno prossimo toccherà all’Italia, saremo all’altezza del compito”

Il Vertice G7 a Hiroshima, in Giappone, “è stato molto intenso. Con gli altri Capi di Stato e di governo ho trascorso due giorni scanditi da molte sessioni di discussione e incontri bilaterali, che ci hanno permesso di affrontare questioni cruciali del nostro tempo”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Un momento molto significativo – prosegue – è stata la deposizione di una corona di fiori al Memoriale della Pace di Hiroshima, dove ho reso i miei onori e il doveroso rispetto alle vittime della bomba atomica nella seconda guerra mondiale”. “Ringrazio il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida per la determinazione e la serietà con la quale ha organizzato questo importante Vertice e per la gestione di una presidenza in un contesto non facile. Il prossimo anno – sottolinea Meloni – toccherà all’Italia ospitare il G7, e lo faremo in Puglia, Regione simbolo dell’incontro tra Occidente e Oriente. È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito”. “Continuiamo a lavorare insieme, nell’unità di tutti i membri, dimostrando che il G7 è forte e determinato, pronto per affrontare le sfide presenti e future, per la pace e la sicurezza internazionale e delle nostre Nazioni”, conclude Meloni.

