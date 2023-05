G7: la sicurezza economica al centro della seconda giornata di lavori – foto

La seconda giornata di lavori del vertice dei capi di Stato e di governo del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone, è stata dedicata al tema della resilienza e della sicurezza economica, allargandosi al confronto con i leader dei Paesi ospiti, invitati dalla presidenza giapponese a rappresentare le prospettive e gli interessi del “Sud Globale”.

Con riferimento ai Paesi emergenti, il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha illustrato ai leader del G7 riuniti a Hiroshima dieci proposte per far fronte alle più pressanti problematiche globali. Modi ha presentato un “invito all’azione” in 10 punti, a cominciare dallo sviluppo di una “sistema alimentare inclusivo che protegga i soggetti più vulnerabili”. Sempre sul fronte della sicurezza alimentare, Modi ha proposto l’adozione del miglio come soluzione in grado di produrre benefici nutrizionali e ambientali su scala globale, e un maggiore impegno contro gli sprechi alimentari. Il primo ministro indiano ha chiesto di “depoliticizzare le catene di fornitura globali dei fertilizzanti” e di sviluppare modelli di fertilizzazione alternativi. Sul fronte della sanità pubblica, Modi ha sollecitato uno sforzo teso a sviluppare sistemi sanitari resilienti, e la promozione di una “sanità olistica che persegua sistemi di medicina tradizionali”, assieme alla promozione della mobilità dei professionisti del settore e di strumenti digitali che assicurino la copertura sanitaria universale. Infine, Modi ha promosso l’adozione di modelli di sviluppo ispirati alle esigenze dei Paesi emergenti, e che non siano guidati dalle logiche del consumismo.

I leader del G7 e dei Paesi ospiti si sono confrontati sui temi della sicurezza alimentare, della salute, dello sviluppo sostenibile e delle uguaglianze di genere. Seguirà un evento a latere dedicato alla Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), iniziativa che si propone come alternativa alla Belt and Road cinese. E’ in corso un’ultima sessione di lavoro su clima, energia e ambiente, estesa come le precedenti ai rappresentanti dei Paesi e delle organizzazioni internazionali ospiti

COMUNICATO SULLA RIFORMA DEL SISTEMA DEL COMMERCIO MULTILATERALE

I leader del G7 si impegnano a favorire una riforma del sistema del commercio multilaterale e alla definizione di standard aperti, volontari e basati sul consenso, che consentano ad ogni attore economico di competere su un piano di parità. “Riconosciamo che le nostre politiche commerciali giocheranno un ruolo importante nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni e che questi devono basarsi sul nostro impegno a rafforzare un sistema commerciale basato sulle regole, equo e trasparente, con al centro l’Organizzazione mondiale del commercio”, afferma il documento. “Stiamo lavorando per una riforma completa e un rafforzamento del sistema commerciale multilaterale, in modo che possa rispondere efficacemente alle più urgenti questioni del nostro tempo, tra cui lo sviluppo sostenibile e la transizione verso l’energia pulita”.

COMUNICATO SULLE NUOVE MISURE PER CONTRASTARE LE PRATICHE DI COERCIZIONE ECONOMICA

Il G7 è pronto ad assumere nuove misure per contrastare le pratiche di coercizione economica. “Il mondo ha registrato un preoccupante aumento degli episodi di coercizione economica che cercano di sfruttare vulnerabilità e dipendenze economiche, e minano le politiche estere e interne e le posizioni dei membri del G7 e dei partner in tutto il mondo”, afferma il documento. I leader riuniti a Hiroshima esprimono “seria preoccupazione per la coercizione economica e richiedono a tutti i Paesi di astenersi dal suo uso, che non solo mina il funzionamento e la fiducia nel sistema commerciale multilaterale, ma viola anche l’ordine internazionale incentrato sul rispetto della sovranità e dello stato di diritto, e in definitiva compromette la sicurezza e la stabilità globali”. La nuova Piattaforma di coordinamento sulla coercizione economica annunciata dal G7 servirà a “potenziare le nostre valutazioni collettiva, la nostra preparazione, la deterrenza e la risposta alla coercizione economica promuovendo ulteriormente la cooperazione con i partner oltre il G7”. Agli sforzi multilaterali verranno affiancati quelli a livello nazionale: “Utilizzeremo gli strumenti esistenti, ne rivedremo l’efficacia e ne svilupperemo di nuovi, se necessario, per scoraggiare e contrastare l’uso di misure economiche coercitive”

COMUNICATO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLE CATENE DEL VALORE

Promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi e catene del valore resilienti e sostenibili restano obiettivi prioritari del G7 per ridurre i rischi affrontati dall’economia globale. “Oggi assumiamo nuove misure per rafforzare il nostro coordinamento strategico sulla resilienza e la sicurezza economiche, riducendo le vulnerabilità e contrastando le pratiche malevole che le sfruttano e rafforzano”, afferma la dichiarazione. Per quanto riguarda le catene del valore e di fornitura, i leader del G7 hanno concordato che “la trasparenza, la diversificazione, la sicurezza, la sostenibilità e l’affidabilità sono principi essenziali su cui costruire e rafforzare catene di fornitura resistenti”. I Paesi del G7 si impegnano potenziare le catene di fornitura attraverso partenariati su minerali, semiconduttori e batterie, a rafforzare i canali di comunicazione per far fronte alle interruzioni nelle forniture e a condividere le migliori pratiche”. Per quanto riguarda le infrastrutture, I leader del G7 si sono impegnati a sostenere la costruzione di “un ecosistema digitale competitivo di venditori affidabili, gli sforzi di diversificazione dei fornitori, e continuare a discutere le tendenze di mercato verso approcci aperti e interoperabili”.

